Sanremo 2026, orari quarta serata. A che ora finisce e quando esce Bianca Balti

Finalmente tocca alla mitica serata delle cover, con tanti ospiti italiani e internazionali pronti ad avvicendarsi sul palco. E Conti promette di finire puntualissimo

ANSA Carlo Conti presenta la quarta serata di Sanremo 2026

È tutto pronto per la quarta serata di Sanremo 2026. Stasera tocca alle mitiche cover, con i Big in gara pronti a scontrarsi a suon di brani d’autore e canzoni nostalgiche che fanno parte dei nostri ricordi. Basti citare ospiti come le Las Ketchup e Cristina D’Avena, per citarne soltanto un paio.

Sul palco con Carlo Conti l’immancabile Laura Pausini, che lo affianca sin dalla prima serata, e una nuova co-conduttrice che è un graditissimo ritorno per il pubblico: la modella Bianca Balti. Questo e altro in una serata più elettrica che mai, ma ligia al dovere: Conti inizierà e finirà puntualissimo, parola di direttore artistico.

A che ora inizia e quando finisce la quarta serata di Sanremo 2026?

La serata prende il via, come da scaletta ufficiale, alle ore 20:40 in diretta su Rai 1, con Carlo Conti e la sua compagna di viaggio, Laura Pausini. È proprio lei ad aprire le danze, stavolta, proponendo al pubblico tre dei suoi brani più amati, prima di accogliere finalmente la prima artista a esibirsi. Si parte alle 20:51 con Elettra Lamborghini in duetto con le Las Ketchup (sì, quelle dell’indimenticabile tormentone Aserejé) e si finisce con Leo Gassmann in coppia con Aiello, la cui esibizione è prevista per l’01:59.

Ecco tutti i duetti di stasera, in ordine di uscita:

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé;

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via;

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio;

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone;

Levante con Gaia – I maschi;

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore;

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto;

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi;

Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna;

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno;

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita;

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo;

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole;

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento;

Raf con The Kolors – The Riddle;

J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita;

Ditonellapiaga con Tony Pitony – The lady is a tramp;

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax;

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho;

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack;

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola;

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono;

Samurai Jay con Belen Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena;

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni;

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura;

Ermal Meta con Dardust – Golden Hour;

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto;

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà;

Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te;

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto.

Una lunga, lunghissima serata che si preannuncia memorabile, grazie agli ospiti internazionali e di casa nostra pronti ad affiancare i Big in gara. Serata che, sempre da scaletta, si conclude all’01:30 dopo il consueto collegamento con il DopoFestival di Nicola Savino.

Quando arriva Bianca Balti?

Per fortuna non dovremmo attendere molto prima dell’arrivo della co-conduttrice di questa serata. Bianca Balti fa il suo ingresso sul palco del Teatro Ariston alle 21:24, dopo i primi duetti in scaletta, pronta a illuminare la platea con il suo dolcissimo sorriso e lo sguardo fiero di chi può camminare a testa alta.

La modella, che non è un volto nuovo a Sanremo, è reduce da un anno molto difficile, segnato dalla malattia e da cicli di cure che l’hanno profondamente cambiata, nel fisico ma soprattutto nel cuore: “Sono felicissima di essere qui, grazie mille di questo regalo – ha detto in conferenza stampa -. (…) L’ultimo anno è stato il più duro della mia vita, dopo la fine della chemioterapia, proprio perché ho dovuto elaborare il lutto: il lutto di quella donna che ero e che non ci sarà mai più, quella donna spensierata che non doveva preoccuparsi di una recidiva, quella donna che non aveva una cicatrice che le spezzava il corpo in due. (…) Adesso ne sto uscendo, però ne sto uscendo adesso dopo un anno”.

Chi è “Mister X”? La trama si infittisce…

È mistero su un ospite a sorpresa comparso nella scaletta ufficiale della serata. C’è chi spera nella presenza di Stefano De Martino (più probabile nel corso della finale) e chi, dalla città ligure, giurerebbe che a calcare il palcoscenico dell’Ariston potrebbe essere l’attrice Monica Bellucci. Staremo a vedere…