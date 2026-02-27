IPA Bianca Balti

Come da tradizione, la quarta serata del Festival di Sanremo è dedicata alle cover: i 30 Big in gara si esibiscono insieme agli ospiti, attingendo dal repertorio musicale italiano o internazionale, a scelta. È la serata più attesa, quella che riunisce milioni di italiani di fronte alla televisione: uno show che si fonda sull’unione pura tra musica e spettacolo. Dopo il trionfo di share della terza serata, ci si aspetta un picco altrettanto importante: a co-condurre, insieme a Carlo Conti, troviamo Bianca Balti e Laura Pausini. Ecco le anticipazioni trapelate dalla conferenza stampa del 27 febbraio 2026.

Il ritorno di Bianca Balti a Sanremo 2026

La conferenza stampa è iniziata nel segno di un premio a Salvo La Fata, ed è stato dato il tradizionale benvenuto agli ospiti presenti. Bianca Balti torna a Sanremo 2026 come co-conduttrice per la seconda volta dopo l’edizione del 2025. “Sono felicissima di essere qui, grazie mille di questo regalo”. Conti, che in questa conferenza si è collegato dalla Sala Stampa Lucio Dalla, l’ha subito ringraziata per la sua presenza e per aver accettato, chiedendo poi un applauso a Nicolò Filippucci, l’ex Amici che ha trionfato per le Nuove Proposte. Ha raccontato di aver sentito Maria De Filippi: “L’ho sentita, anche a lei devo tanto”.

La serata delle cover è una grande festa, come anticipato da Conti, a cui Bianca Balti è felice di prendere parte. “A me di solito le feste non piacciono, sono molto snob, ma questa sera sono felicissima di essere stata invitata”. L’ultimo anno è stato il più duro della sua vita dopo la fine della chemioterapia.

“Ho dovuto elaborare un lutto“, ha raccontato durante la conferenza, rispondendo alle domande dei giornalisti.”Quella donna non ci sarà più, quella donna che non doveva preoccuparsi della recidiva, che non aveva una cicatrice che le spezzava il corpo in due. Quando vedono che ricrescono i capelli pensano tutti che stai bene, ma ne sto uscendo ora dopo un anno: è un lutto che si deve elaborare, quello di una vita e di una spensieratezza che non tornerà mai più”. Negli ultimi tempi ha iniziato a partecipare ad alcune videochiamate su Zoom dove parla con altre persone che hanno affrontato la sua situazione: “Ma non voglio parlare solo della malattia”.

Carlo Conti anticipa Sanremo Top e Sanremo “Estate” e poi fugge via

Due i punti affrontati: Sanremo Estate, di cui non si dovrebbero fare i parallelismi con il programma. “Parliamo dell’evento estivo a Sanremo: fa parte di un accordo stabilito con la convenzione. Avrà un carattere musicale ma non solo, sarà fatto all’aperto, dopo la seconda metà di luglio”.

Conti invece ha chiarito cosa possiamo aspettarci da Sanremo Top, un programma che è nato da un’idea di Pippo Baudo. “Tireremo un po’ le somme, a distanza di una settimana dall’altra, il 7 e il 14 marzo faremo le sarete da Roma, dagli studi Frizzi, e farò venire i due finalisti di Sanremo Giovani”.

La conferenza è stata decisamente lampo, perché la serata delle cover richiede grande organizzazione. A lasciarla quasi subito è stato Carlo Conti: “Vi devo salutare perché ci saranno una serie di sorprese: stasera è una festa ma è anche una festa a sorpresa. Stanno arrivando delle cose non previste e devo correre a organizzarle”. Inoltre è stata confermata la presenza di Vincenzo Schettini, che era stata data per incerta nel corso della mattinata.