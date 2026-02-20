Bianca Balti torna a Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ci sarà anche Bianca Balti al Festival di Sanremo 2026. Dopo l’ottima performance dello scorso anno, la top model affiancherà di nuovo Carlo Conti. Questa volta nella serata di venerdì 27 febbraio, dedicata alle cover. A dare l’annuncio, con grande entusiasmo, lo stesso direttore artistico e conduttore Rai.

Carlo Conti annuncia il ritorno di Bianca Balti a Sanremo 2026

“Per me è una grande gioia annunciare che Bianca Balti tornerà sul palco del Festival di Sanremo, a un anno dalla sua partecipazione, nella serata di venerdì”.

Così Carlo Conti ha comunicato l’atteso ritorno della modella durante il programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, in onda venerdì 20 febbraio su Rai 1 alle 20.30 dopo il Tg1.

“Questa grande donna tornerà all’Ariston per raccontarci un anno di forza ed energia“, ha aggiunto il conduttore, facendo riferimento al percorso personale della Balti e alla sua ripresa dopo la malattia. Un ritorno che promette emozioni sul palco più famoso d’Italia.

Bianca Balti e l’importanza del Festival di Sanremo

Per Bianca Balti sarà la terza volta al Festival di Sanremo: prima della chiamata di Carlo Conti aveva già condotto una serata della kermesse musicale nel 2013, accanto a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. L’esperienza del 2025 è stata però sicuramente la più significativa, arrivata a pochi mesi dalla scoperta del tumore ovarico.

“Quando ho accettato di partecipare a Sanremo ho detto a Conti: non vengo a fare la malata di cancro, ma in qualità di top model. Indosserò abiti splendidi e competerò per il glamour con Cristiano Malgioglio”, aveva detto alla vigilia dell’evento.

E così è stato. Con eleganza e disinvoltura, Bianca ha dimostrato che si può incantare il pubblico con abiti e gioielli spettacolari anche senza capelli né parrucca.

Sul palco ha riscritto i canoni della bellezza tradizionale, regalando un messaggio potente e diretto: il dolore e la malattia fanno parte della vita, ma non devono mai diventare un tabù. Senza retorica, la Balti ha trasformato la sua vulnerabilità in forza, mostrando come eleganza e coraggio possano camminare fianco a fianco.

Come sta oggi Bianca Balti? Dopo le cure le sue condizioni di salute sono migliorate ma ha dovuto fare i conti anche con un periodo di depressione.

“Dopo il cancro, la vita non è mai più la stessa”, ha ammesso nella sua newsletter. “Finita la chemioterapia a gennaio, dopo due settimane ho fatto Sanremo ed ero contentissima, perché avevo tantissima voglia di tornare alla normalità. Poi ci sono state le sfilate… Insomma, tutto bellissimo”, ha ribadito.

“Piano piano, però, – ha proseguito – è entrata la normalità quella vera, quella della quotidianità, ma non era più come prima, era tutto cambiato e non ero pronta a questa cosa, non sapevo come affrontarla”. L’urgenza di fronte alla diagnosi di tumore, “mi aveva tirato fuori una grandissima forza, ero pronta a fare tutto il necessario, mi erano usciti un coraggio e una potenza che non sapevo di avere”.

Di grande supporto è stata la figura della psico-oncologa, che le ha mostrato “la chiave della felicità”. Non una formula magica, ma “un lavoro continuo” quello di “cercare di accettare il presente, di vedere la gratitudine anche nelle difficoltà”. E ora Bianca Balti è pronta a tornare a splendere a Sanremo 2026.