Sanremo 2026, chi veste Bianca Balti al Festival

Bianca Balti partecipa al suo secondo Festival di Sanremo consecutivo: nel biennio di Carlo Conti, è stata la sua co-conduttrice nel 2025 e nel 2026. E se nel 2025 doveva “scontrarsi” contro Cristiano Malgioglio per lo stile, quest’anno ha una meravigliosa avversaria: Laura Pausini, co-conduttrice di Conti per le cinque serate. Chi la veste stasera? I suoi look ci incantano sempre, e le sue scelte di stile descrivono la sua personalità.

Sanremo 2026, chi veste Bianca Balti

Nel 2025 aveva lasciato il segno: Bianca Balti si era rivolta a vari brand per co-condurre il Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti. Valentino, Giorgio Armani, Fendi, Roberto Cavalli. L’eccellenza della moda al suo servizio, con creazioni indimenticabili, come il vestito a sirena tempestato da lustrini di Armani, con spalline in argento, abbinato a una parure di diamanti. O ancora il primo abito della seconda serata di Sanremo 2025, di colore bianco e con uno strascico di piume che l’aveva resa subito una visione.

Tornando invece indietro nel tempo, alla sua partecipazione nel 2013, la Balti aveva fatto il suo debutto a piedi nudi, cambiando i suoi look tra smoking nero, maxi dress di pizzo e l’indimenticabile abito rosso fuoco in pizzo, che sembrava cucito su misura per lei.

Considerando che per la conferenza stampa del 27 febbraio ha scelto un look firmato Valentino, ci aspettiamo un look della Maison. Torna da vincitrice, mostrando la sua bellezza, i capelli, che sono cresciuti, ma anche una nuova sé. “Non vengo a fare la malata di cancro. Non voglio raccontare il dolore. Sarei potuta stare a letto a piangermi addosso, invece voglio essere stasera una celebrazione della vita”, aveva detto all’epoca. Qualcosa, però, è cambiato: “L’anno scorso non volevo parlare della malattia, volevo tornare alla normalità a tutti i costi. Ora voglio parlarne”.

Il look in conferenza stampa di Bianca Balti

Il primo look di Bianca Balti a Sanremo 2026? Fresco, e descrive perfettamente la rinascita che la top model ha iniziato negli ultimi tempi. Dopo che le è stato diagnosticato il cancro, la Balti si è sottoposta alla chemioterapia e, dopo aver concluso la terapia, è iniziato un periodo di lutto che l’ha portata a dire “addio” alla persona che era prima. Quella spensieratezza oggi si è trasformata in altro: è una donna forte, che sorride e che è pronta a mostrare il suo racconto, a cambiare ancora una volta la sua narrazione, per essere di ispirazione a tante donne.

Per il suo secondo anno a Sanremo, il primo look scelto è firmato dalla Maison Valentino: un minidress verde acqua che fa parte della Collezione Primavera/Estate 2026, con drappeggi e fiocchi. Ma il tocco “wow” arriva con le calze, di colore rosso: mossa audace e che si fa ricordare. Il suo outfit è stato completato da un accessorio extralusso, ovvero l’orologio di Bulgari (Serpenti Tuogas) dal valore di 14.700 euro. Ma Sanremo, si sa, è ovviamente una passerella dove si celebra la moda come racconto per esprimere la propria unicità, e in questo Bianca Balti è da sempre maestra.