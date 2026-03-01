Sal Da Vinci, la storia del vincitore di Sanremo 2026: da New York al teatro con Napoli nel cuore

Dal debutto a New York da bambino al successo tra teatro e musica, Sal Da Vinci ha vinto Sanremo portando sul palco anche la sua lunga storia d’amore

Calato il sipario sul Festival di Sanremo 2026 resta solo una certezza: come sempre è stato un gran bello spettacolo, coronato da una vittoria forse inattesa ma non meno emozionante. A conquistare il primo posto è stato infatti Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, una vittoria che ha il sapore della consacrazione dopo una carriera lunghissima, costruita passo dopo passo, e caratterizzata da una cifra emotiva ben riconoscibile.

La sua canzone, intensa e romantica, ha battuto sul filo dei voti gli altri favoriti, con un risultato davvero serrato che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo momento. E oggi, naturalmente, non si parla che di lui, della sua vita e del suo amore per la moglie Paola.

Sal Da Vinci, da New York alla vittoria al Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 ha consacrato Sal Da Vinci come uno degli artisti più amati dal pubblico che, anche durante la serata finale, ha premiato la sua intensità vocale e il suo modo unico di comunicare le emozioni. Una classifica che racconta dunque il volto contemporaneo della musica italiana, divisa tra nuove proposte capaci di sorprendere e artisti consolidati che continuano a parlare al grande pubblico.

Proprio come Sal Da Vinci, uno di quegli artisti che sembrano portarsi addosso una storia già scritta, fatta di musica, famiglia e palcoscenico, ma anche di sentimenti solidi e scelte che parlano di radici concrete. Nato a New York nel 1969, mentre il padre Mario Da Vinci era in tournée, Salvatore Michael Sorrentino – in arte Sal Da Vinci – è cresciuto praticamente dietro le quinte, respirando spettacolo fin da bambino.

Non sorprende quindi che abbia iniziato a cantare a soli sette anni, incidendo il suo primo brano proprio con il padre, a sua volta cantante e attore, trasformando quel gioco infantile in un destino artistico. Negli anni la sua carriera si è mossa tra musica, teatro e televisione, costruendo un percorso longevo e molto amato dal pubblico, soprattutto quello napoletano, che lo considera uno di casa.

Ma ovviamente Sal ha dovuto lavorare molto sullo stile, cercandone uno che diventasse la sua cifra stilistica: è così che, fondendo una solida anima partenopea a ritmi più pop, è riuscito a costruirsi una strada autonoma nel mondo della musica.

Il teatro come palestra artistica di Sal da Vinci

La carriera di Sal Da Vinci, lunga decenni, non è stata una corsa veloce quanto piuttosto un percorso costante dove il teatro è stato la sua vera palestra artistica, il luogo in cui l’artista ha affinato presenza scenica e intensità emotiva prima ancora di consolidare il successo discografico.

Da protagonista ha guidato musical amatissimi dal pubblico come Stelle a metà, di cui aveva curato anche musiche e colonna sonora, e poi Italiano di Napoli, fino a La fabbrica dei sogni nel 2019, spettacoli capaci di registrare ogni volta il tutto esaurito. È proprio da quel percorso teatrale che nasce il suo modo così coinvolgente di stare sul palco: quando canta, non usa solo la voce, ma tutto il corpo, trasformando ogni parola in un racconto.

Sul fronte musicale, invece, il punto di svolta più recente arriva nel 2024 con Rossetto e caffè, un singolo che diventa rapidamente un fenomeno virale. Il brano supera i 120 milioni di streaming tra piattaforme e video online e conquista due dischi di platino, portando la popolarità del cantante a un livello ancora più ampio e trasversale, ben oltre il pubblico che già lo seguiva da anni.

Sal da Vinci e l’amore per sua moglie Paola Pugliese

A tenere banco, anche oggi, non è solo la sua vittoria al Festival di Sanremo, ma anche la storia personale di Sal che fa sognare i più romantici. La sua Per sempre sì infatti è una dichiarazione d’amore vera e propria alla donna che gli sta a fianco da anni, Paola Pugliese.

I due stanno insieme da quando erano praticamente adolescenti, con Sal Da Vinci che aveva appena quindici anni, e da allora non si sono più lasciati. Una storia iniziata come un amore giovanile e diventata negli anni un matrimonio solido, con due figli, una famiglia allargata e una quotidianità costruita lontano dagli eccessi mediatici che spesso accompagnano la notorietà.

In un mondo in cui le relazioni nascono e finiscono sotto i riflettori, la loro appare quasi una piccola eccezione romantica, una di quelle storie che fanno pensare che la stabilità esista davvero, anche per chi vive di palcoscenico. Questo lato sentimentale è diventato ancora più evidente oggi, con il ritorno di Sal Da Vinci sotto i riflettori del grande pubblico, dove la sua immagine non è quella del divo irraggiungibile, ma di un uomo che ha costruito il successo passo dopo passo senza mai perdere il legame con le sue origini.