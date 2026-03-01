Sal Da Vinci vince Sanremo 2026, in ginocchio all’Ariston: “Lo dedico alla mia famiglia e a Napoli”

Getty Images Sal Da Vinci

Erano rimasti in cinque a contendersi l’ambita statuetta del Leone d’Oro di Sanremo: la classifica, come da tradizione al Festival, ha generato non poco scontento (in particolare per l’esclusione di Serena Brancale dalla cinquina) e, in parte, non ci sono state molte sorprese. Nella cinquina finale sono arrivati Arisa, Ditonellapiaga, Masini e Fedez, Sayf e Sal Da Vinci. A vincere il Festival di Sanremo 2026 è Sal Da Vinci.

Siamo arrivati alla fine di un Festival che è stato, come da pronostico, criticato, amato, seguito, vissuto: Sanremo è Sanremo, e comunque vada, è più vivo che mai.

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026

Al quinto posto si sono classificati Fedez e Masini, al quarto posto Arisa con la sua Magica Favola, al terzo posto Ditonellapiagia: tra Sal Da Vinci e Sayf, ha trionfato l’artista napoletano, che ha dedicato la vittoria alla sua famiglia e a Napoli. “Questo premio lo voglio dedicare alla mia famiglia che mi ha aiutato tanto e va alla mia città, Napoli”.

Ha portato al Festival Per sempre sì: al primo ascolto, la stampa ne aveva parlato come uno dei brani potenzialmente virali di questa edizione. Ma si è rivelato molto di più: forse oggi più che mai abbiamo un disperato bisogno d’amore, che Sal ha provato a raccontare magistralmente con una canzone che rispolvera quel per sempre in cui molti non credono più. Ha vinto un professionista, una “brava persona”, tra le voci di Napoli che si sono affermate nel tempo. Poco dopo le 2 del primo marzo, è stato proclamato vincitore del Festival, tra gli applausi del pubblico che è sempre stato al suo fianco, e che non ha mai dimenticato i suoi inizi, le difficoltà che lo hanno portato fino a qui: non è nata una Stella, Sal lo è già. Con questa vittoria si celebra la carriera di un grande artista.

Oltre a Per sempre sì, sono tante le canzoni che sono già entrate nelle case e nelle playlist degli italiani (e non solo). L’Ariston è andato in delirio dopo la nona posizione conquistata da Serena Brancale. Così si è concluso un altro Festival di Sanremo, la settantaseiesima edizione della kermesse, e sappiamo già che il prossimo a prendere le redini di Sanremo sarà Stefano De Martino, dopo l’annuncio di Carlo Conti sul palco. L’edizione del 2026 verrà ricordata come di transizione, e la finale passerà alla storia per questo annuncio storico.

I premi di Sanremo 2026

A Sanremo, come da tradizione, non si vince unicamente la statuetta del Leone d’Oro rampante appoggiato alla palma, ma sono presenti altri premi che vengono assegnati prima della proclamazione del podio finale. Il Premio Sergio Bardotti per il Miglior testo è stato assegnato a Fedez e Masini con Male Necessario. Invece, il Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi è stato consegnato a Ditonellapiaga con Che fastidio. Il Premio della critica Mia Martini, assegnato dalla Sala Stampa del Roof dell’Ariston, è andato a Fulminacci con Stupida sfortuna.

Serena Brancale ha portato a casa il Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web Lucio Dalla. Nel corso della finale di Sanremo 2026 è stato consegnato anche il Premio TIM: a trionfare è stata sempre Serena Brancale con il suo meraviglioso brano.