Sanremo 2026, Carlo Conti passa il testimone a Stefano De Martino: l’annuncio storico

Carlo Conti ha mantenuto la promessa fatta in conferenza stampa: l'annuncio su Sanremo 2027, Stefano De Martino è il prossimo conduttore e direttore artistico

IPA Carlo Conti

“Potrei rimanere io… ma lo dirò solo stasera, non troppo tardi”, con queste parole, durante la conferenza stampa del 28 febbraio, la penultima, in vista della finale, Carlo Conti ha preannunciato quanto accaduto sul palco. L’annuncio su Sanremo, in qualche modo l’ultimo dell’edizione del 2026, quello che chiude tutti i cerchi, è arrivato. Sapevamo già il tema, dopo settimane passate a confermare la sua volontà (il suo “ultimo” Sanremo”, il quinto), alla fine ha designato il suo successore: Stefano De Martino.

L’annuncio di Carlo Conti a Sanremo 2026: Stefano De Martino è il prossimo conduttore

Gli sarebbe piaciuto passare il testimone a un “giovane” o a una “donna”, e così è stato: seduto tra gli spalti, Carlo Conti è andato a salutare Stefano De Martino, confermando che sarà proprio lui il prossimo conduttore e direttore artistico. “Stasera ho un grande onore, vi posso ufficialmente annunciare che Stefano sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival”, queste le parole di Conti.

La reazione di De Martino? Quella che lo ha reso ciò che è oggi: uno dei professionisti più stimati della televisione. “Ricevere questo testimone da te è un onore grandissimo. Testa bassa e pedalare”, ha detto De Martino, rivolgendo gli occhi al cielo. Per De Martino, è un vero e proprio debutto: dopo l’ottima prova ad Affari Tuoi, dove ha ottenuto uno share stellare (per poi “scontrarsi” ogni sera contro Gerry Scotti e la sua Ruota), è arrivato il momento che descrive tutta una carriera.

“Ho avuto l’autorizzazione dei vertici Rai a poterlo dire solo stasera. E lo diremo non troppo tardi”, così aveva anticipato quanto svelato sul palco della finale di Sanremo 2026, con la ferma convinzione di lasciare al successore un “Festival in ottima salute. E non lo lascio solo io: lo lascia Amadeus, lo lascia Claudio Baglioni e lo lascio io. Ma Sanremo va avanti da sé, con le Regine, i suoi fanti e i suoi Re”, una chiara citazione de Il Carrozzone di Renato Zero.

Sanremo è in “buona salute”

Sanremo è lo specchio dell’Italia: parla di noi, e con noi. Negli ultimi anni è cambiato profondamente: con l’era Amadeus, si è avvicinato molto ai giovani, approdando sui social e dando inizio all’innovazione. Meme, video, foto, momenti memorabili, orari (forse) quasi impossibili, con chiusure sforate (anche di parecchio). Ma in quell’esatto istante tutti ci siamo riavvicinati in qualche modo al Festival, per ritrovare fiducia in quella che è e rimane un’Istituzione che deve parlare di noi.

Con Carlo Conti, il nostro “Generale con l’orologio”, Sanremo è diventato più veloce, con un ritmo quasi incalzante che non ci ha lasciato indifferenti, soprattutto per il paragone con Amadeus. Ma, proprio in virtù della logica che Sanremo è Sanremo, il Festival rimane un punto fermo del nostro Paese. E ora è pronto per vivere una nuova ed entusiasmante pagina nelle mani di uno dei conduttori più amati: Stefano De Martino. Giovane, dinamico, social: riunisce ogni sera, davanti alla televisione, ogni fascia d’età con Affari Tuoi. Il banco di prova per lui è tutt’altro che facile: non solo conduttore, ma anche direttore artistico.