Letizia di Spagna, dai diari segreti alle rinunce fatte per sposare Re Felipe

Fonte: IPA Letizia di Spagna, il completo classico è l’idea giusta per le feste di primavera

Quando una borghese sposa un Reale deve rinunciare a buona parte della sua vita, compreso il lavoro. E così come Meghan Markle ha smesso di recitare, Letizia Ortiz ha abbandonato la carriera da giornalista televisiva dopo il fidanzamento con Felipe di Spagna. Non solo, la donna, che era già stata sposata, ha messo da parte molto della sua personalità, e i diari segreti che teneva i primi mesi a Palazzo sono stati bruciati.

Letizia Ortiz, da giornalista divorziata a Regina di Spagna

Sarà pur sempre la Regina di Spagna, ma nessuno dimentica che Letizia Ortiz è stata una giornalista. La notizia, all’epoca del fidanzamento con il Principe Felipe, fece molto discutere, era la prima volta che un erede al trono spagnolo sposava una donna forte, emancipata, con un lavoro pubblico, e soprattutto, che era stata già sposata. Tutti ne parlavano, ma questo non ha fermato la coppia: il 1° novembre 2003 fu annunciato il fidanzamento ufficiale, mentre le nozze furono celebrate il 22 maggio 2004. Da quel momento il passato di Donna Letizia sembra essersi volatilizzato.

La giornalista era una donna divorziata (ancora una similitudine con Meghan Markle), era convolata a nozze nel 1998, per poi separarsi nel 1999, con Alonso Guerrero Pérez, scrittore e professore spagnolo, che ha sempre schivato domande su di lei: “Agli altri autori si fanno domande sui propri libri, a me sempre sulla Regina” ha affermato in una intervista del 2019. Eppure, su questo matrimonio non sappiamo quasi nulla. Come si tace sempre sulla brillante carriera giornalistica di Letizia di Spagna. Ma perché avviene tutto ciò?

Fonte: Getty Images

Il passato di Letizia di Spagna, cancellato per volere di Re Felipe

Il motivo per cui il passato di Letizia di Spagna è stato oscurato è molto semplice: Re Felipe non vuole assolutamente che se ne parli. Per lui, così ligio alla Corona e ai doveri di Palazzo, nulla deve intaccare l’immagine di sua moglie, neanche la sua vita passata che, a dirla tutta, è normalissima e senza macchie. Tanto che Felipe ha fatto in modo che i documenti del primo matrimonio di Letizia, avvenuto con rito civile, fossero distrutti. Ad oggi, infatti, per la legge, è come se la Regina non sia mai stata sposata prima e non abbia mai divorziato.

Certo, se sei il Re puoi tutto, ma si tratta solo di un qualcosa di formale: l’ossessione del Re per la perfezione e l’impeccabilità, è evidente, e dimostrato da questa vicenda. Eppure, la sua è solo una austerità verso la Corona: infatti, secondo i bene informati, Felipe, Letizia e Alonso Guerrero Pérez, il suo ex marito, sono amici, e si vedono di tanto in tanto per parlare delle loro rispettive famiglie e di libri.

Fonte: Getty Images

I diari segreti della Regina di Spagna: a cosa ha dovuto rinunciare

Le rinunce fatte da Letizia di Spagna, però, per sposare Re Felipe, sono state tante. Prima fra tutte quella di abbandonare la sua carriera da giornalista, nella quale eccelleva. Una rinuncia non da poco, per una donna con l’ambizione che la contraddistingue, e che aveva fatto di tutto per raggiungere la sua posizione lavorativa. La seconda è quella di non poter mai avere una opinione, sulla politica, sulla situazione sociale spagnola, una privazione non da poco per una ex giornalista. In quanto parte della Famiglia Reale, Letizia non può mai uscire dal suo ruolo e intervenire in modo diretto nelle discussioni che animano il paese.

Ai tempi del fidanzamento ha dovuto dire addio anche al suo appartamento nella capitale, per trasferirsi nella triste e lugubre residenza di Felipe: a definirla così è la nota giornalista spagnola Pilar Eyre che, nel suo ultimo articolo sulla rivista Lecturas, si concentra su quella ragazza piena di vita e aspirazioni, che ha lasciato tutto per la polverosa casa di un Principe austero, destinato a diventare Re, dove studiava giorno e notte galateo e regole reali.

Non solo, è stata proprio lei a svelare un aneddoto inedito: pare che i primi mesi a Palazzo siano stati molto difficili per Letizia. “Non riusciva a capire certe restrizioni, le venivano proibite molte cose, le si diceva di fare delle liste delle cose di cui aveva bisogno, che restavano inascoltate. Letizia sfogava la sua frustrazione scrivendo dei diari sulla sua vita a Corte, raccontando, nel bene e nel male, cosa le accadeva”.

Che fine hanno fatto i diari della Regina? Sono stati distrutti, bruciati nel camino, per volere di Felipe, che non voleva finissero in futuro nelle mani sbagliate.