Felipe di Spagna va a sciare con amici ma senza Letizia

Fonte: IPA Felipe di Spagna

Felipe di Spagna e Letizia Ortiz fanno sognare i sudditi con il loro amore da ormai quasi vent’anni. La coppia reale iberica, infatti, è convolata a nozze il 22 maggio 2004 nella cattedrale madrilena di Nostra Signora de la Almuden e, tra qualche mese, festeggerà i due decenni di matrimonio. Malgrado le diverse indiscrezioni sui presunti tradimenti, che i due regnanti hanno dovuto affrontare in questi lunghi anni, Felipe di Spagna e Letizia Ortiz sono una coppia solida che sa, anche, ritagliarsi degli spazi in solitaria per coltivare le proprie passioni.

Il Re di Spagna, infatti, di recente, ha lasciato Madrid per una gita fuori porta all’insegna del relax, senza la sua Regina. Felipe di Spagna è stato avvistato a divertirsi con gli amici in una famosa località sciistica spagnola.

Felipe di Spagna, il weekend sulla neve senza Letizia Ortiz

Letizia Ortiz e Felipe di Spagna appaiono, spesso, uno a fianco all’altro negli impegni ufficiali della corona iberica. Anche di recente, la Regina ha sfoggiato, per un evento importante, un elegante pantalone nero e top in tinta, ricoperto da ricami brillanti al fianco del marito in classico abito scuro gessato. Ma i due si mostrano, spesso, anche in occasioni meno formali, insieme alle due amate figlie, Leonor e Sofia.

Il Re di Spagna, a volte, riesce a ritagliarsi anche dei momenti di divertimento con gli amici e, di recente, in uno di questi periodi di svago, non ha portato con sé la consorte. Secondo quanto riportato da Hola, infatti, Felipe di Spagna ha passato l’ultimo weekend a Formigal, in compagnia di alcuni amici. Non sarebbe presente in luogo, invece la Regina del paese iberico.

Nell’amata località turistica spagnola è presente la stazione di Aramón-Formigal, nella valle di Tena dei Pirenei aragonesi, perfetta per un weekend all’insegna dello sport e, in particolare, dello scii, di cui è tanto appassionato il Re di Spagna. Al contrario, la Regina non amerebbe particolarmente questa disciplina sportiva e, per questo, non è la prima volta che Felipe di Spagna decide di concedersi un weekend sulla neve senza la moglie.

Felipe di Spagna, le foto coi sudditi

Felipe di Spagna ha passato lo scorso fine settimana a Formigal, dove ha potuto sciare con degli amici. Tra questi, anche, Antonio Gericó, presidente esecutivo di Aramón. I tanti appassionati dello scii, presenti nella cittadina spagnola, hanno potuto, quindi, incontrare casualmente il Re di Spagna e, anche, scattarsi delle foto con lui. Il sovrano, infatti, in tuta nera da scii con scarponi rossi, si è dimostrato molto disponibile con tutti e si è lasciato immortalare in compagnia dei suoi sudditi.

Già a febbraio, Felipe di Spagna era scappato dal palazzo reale senza la Regina Letizia. Allora il re si era recato a Baqueira Beret nella Val d’Aran, un’altra famosa località sciistica spagnola. Il sovrano non riesce a rinunciare, quindi, a uno dei suoi sport preferiti. Una vera e propria passione che il Re iberico è riuscito a trasmettere alle due figlie, spesso immortalate, a loro volta, sulle piste da scii iberiche.