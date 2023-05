Letizia e Felipe di Spagna celebrano 19 anni di matrimonio: un amore nato nel segreto

Letizia e Felipe di Spagna celebrano i primi 19 anni di matrimonio: a un passo dal ventennio insieme, ripercorriamo le tappe di questo amore, nato in segreto, tra un Principe e una giornalista divorziata. Una delle coppie più amate d’Europa, ha vissuto alti e bassi come tutti, ma oggi sembrano più forti che mai. Nessuno scandalo (a parte quel famoso scontro Letizia-Sofia), un senso del dovere impeccabile, due figlie, e quel sorriso sulle labbra che non scompare mai, simbolo di un amore ancora molto vivo.

19 anni di matrimonio per Letizia e Felipe di Spagna: le nozze reali

Sono tra le teste coronate più amate d’Europa: da un lato lei, Letizia Ortiz, la Regina più elegante e impeccabile, dall’altra lui, Felipe di Spagna, che ha fatto girare la testa a tante Principesse, Sovrano intransigente ma buono. Chi li conosce bene dice che sono fatti l’uno per l’altra: ligi al dovere, amanti delle regole, fedeli alla Corona, entrambi aspirano sempre al massimo. E dopo 19 anni di matrimonio in pubblico appaiono più affiatati che mai.

Le loro nozze reali sono state celebrate il 22 maggio 2004, nella cattedrale dell’Almudena, dinanzi a 1,400 ospiti, reali, capi di Stato, diplomatici. L’abito da sposa di Letizia fu creato dal sarto catalano Manuel Pertegaz, bianco, suntuoso e molto regale. Gonna a trapezio dritta, che si apre dietro per la lunga coda, linee semplici, collo aperto a corona, con ricami con fili d’oro e d’argento che davano luminosità.

Fonte: Getty Images

Il segreto del successo di questo matrimonio, molto osteggiato in un primo momento, è certamente la complicità tra i coniugi, che sono una vera e propria squadra, e si sono sempre sostenuti a vicenda, nonostante i continui attacchi della stampa spagnola, che non stravede per la Corona. L’amore è stato coronato da Leonor e Sofia, nate rispettivamente nel 2005 e 2007.

Come si sono conosciuti Letizia e Felipe: l’amore segreto

La storia d’amore tra Letizia e Felipe di Spagna è nata in gran segreto nel 2002, dopo una cena a Madrid, che riuniva imprenditori, registi e giornalisti. L’allora Principe ereditario era l’ospite d’onore, mentre la Ortiz era uno dei mezzi busti di punta della tv. Eppure, nonostante ore passate a parlare insieme, i due non si sono rivisti più, sino all’incontro, per puro caso, ai Premios Príncipe de Asturias dello stesso anno. La relazione è iniziata lontana da occhi indiscreti: Letizia non è di sangue blu, ha un divorzio alle spalle, e il suo ruolo di giornalista spaventava la Corona.

Fonte: IPA

E infatti, quando nel 2003 Felipe ha deciso di chiedere la sua mano, Re Juan Carlos e la Regina Sofia hanno iniziato a opporsi in tutti i modi a questa unione. Pare che le parole della madre siano state: “Principesse si nasce“. Eppure, il bel Principe non ha mollato la presa, anzi ha minacciato di non sposarsi mai con nessun’altra se non con Letizia, e di lasciare titoli e doveri. Il resto è storia, la ex giornalista è la prima Sovrana spagnola senza neanche una goccia di sangue blu, e il suo rapporto con la Regina Sofia, da allora, ha subito alti e tantissimi bassi.