Kate Middleton, ultime notizie. Le sue foto più recenti nascondono un segreto

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Nuove foto di Kate Middleton sono state condivise sul profilo Instagram del Royal Foundation Centre for Early Childhood, l’associazione benefica fondata dalla Principessa del Galles nel 2021. Ma nascondo un piccolo inganno, in realtà involontario. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, quando la vedremo di nuovo

Kate Middleton si sta curando contro il cancro. La Principessa del Galles sta ancora facendo la chemioterapia e per questo non è ancora tornata al lavoro, malgrado abbia partecipato a due grandi eventi pubblici, il Trooping the Colour e la finale di Wimbledon.

Stando a fonti interne a Palazzo non vedremo Kate Middleton fino al prossimo autunno e potrebbe riprendere il lavoro, ma tutto dipende dall’andamento del tumore, nel 2025.

Kate Middleton, il segreto delle ultime foto su Instagram

La Principessa però, quando la malattia glielo permette, continua a svolgere alcune attività da casa. In particolare lei e William sostengono progetti per la salute mentale. Kate si occupa anche della prima infanzia, un argomento che le sta particolarmente a cuore. Per questo ha fondato il Royal Foundation Centre for Early Childhood.

L’associazione ha annunciato il 25 luglio il lancio di The Baby Bank Alliance, una rete di oltre 300 “Baby Bank” che si occupa di aiutare le famiglie in difficoltà. Per farlo ha condiviso un post sul profilo Instagram ufficiale accompagnandolo con una serie di foto di Kate in visita nel corso degli anni ai vari centri di sostegno.

Dunque, le immagini della Principessa del Galles comparse su Instagram non sono nuove ma si riferiscono a uscite passate, risalenti al 2022 e al 2023.

Nei post non viene specificato, probabilmente perché nel messaggio ci si riferisce al supporto che Kate ha dato nel corso degli anni a questa iniziativa, come appunto si legge: “Negli ultimi anni, la Principessa del Galles ha visitato diverse baby bank per evidenziare il loro fondamentale lavoro nel supportare le famiglie con neonati e bambini piccoli. Organizzazioni come le baby bank svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare a dare ai genitori e a chi si prende cura di loro la capacità di fornire l’assistenza nutriente che è così importante per neonati e bambini piccoli.”

Dunque, le foto di Kate non sono nuove, ecco il loro piccolo segreto, ma risalgono a prima della diagnosi del cancro. Ci sono anche alcune immagini dello scorso dicembre, poco prima che Lady Middleton si sottoponesse all’intervento all’addome che ha permesso di scoprire il tumore. In quell’occasione, la Principessa del Galles portò in visita con sé i figli, George, Charlotte e Louis, per aiutarla nel lavoro di volontariato che prevedeva lo smistamento degli oggetti dati in beneficenza da distribuire alle famiglie bisognose.

“Si può vedere quanto sia gratificante questo tipo di lavoro sapendo che si sta aiutando gli altri”, aveva dichiarato Kate in un video all’uscita dal centro, mentre cingeva con un braccio George che ha appena compiuto 11 anni, ma non andrà alla scuola secondaria il prossimo settembre, perché i suoi genitori non sono d’accordo su dove iscriverlo.