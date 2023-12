Fonte: IPA Kate Middleton

Che le feste natalizie abbiano inizio. Avevamo già fatto l’albero, scelto il look per le feste e informato i primi dolci ma mancava ancora la cartolina di Natale della famiglia reale. Finalmente è arrivata: anche quest’anno Kate e William hanno posato sorridenti assieme ai loro bambini per augurare a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo.

La cartolina natalizia è una tradizione di lunga data per i reali britannici, quest’anno però l’erede al trono e la consorte hanno dato un tocco diverso al ritratto di famiglia, scegliendo un’ambientazione semplice e degli outfit casual.

Kate e William puntano sulla semplicità, con filtri

Ogni membro della famiglia Wales è bellissimo e impeccabile nella nuova Christmas card 2023. Uno scatto in bianco e nero firmato dal fotografo Josh Sinner e realizzato all’inizio di quest’anno a Windsor. La posa è classica: troviamo la principessa Charlotte, 8 anni, seduta elegante come una donnina su una grande sedia in pelle; al suo fianco, in piedi come soldatini, il maggiore di casail principe George, 10 anni, e il piccolo e vivace Louis, che di anni ne ha 5.

Alle loro spalle, alti e sorridenti, Kate Middleton e il principe William, con una postura impeccabile e una dentatura da spot del dentifricio. Sorridono tutti, tranne il principe George che – famoso da bambino per le sue simpatiche smorfie – è ormai un vero ragazzino, alto ed elegante, e mai come in questo scatto si è rivelata la somiglianza con il padre.

Lo scorso anno i Wales avevano scelto uno scatto realizzato nel parco della residenza familiare, quest’anno, al contrario, lo sfondo è semplicissimo: un set fotografico scevro di qualsiasi decorazione. Semplicissimo e senza fronzoli anche il look. Tutti i membri della famiglia sono vestiti uguali: jeans, mocassini o sneakers a una camicia bianca sbottonata.

È chiara la volontà, da parte di Kate e marito, di volersi mostrare come una “famiglia normale”, semplice e – per quanto possibile per un erede al trono – lontana da eccessi e lusso sfrenato. Scelta testimoniata anche dal recente trasloco dei Wales, che hanno abbandonato lo sfarzoso Kesington Palace al centro di Londra per spostarsi nel più rustico e intimo Adelaide Cottage. Appena quattro camere da letto e nessun domestico fisso.

Tutto davvero raffinato, semplice, discreto e elegante senza esagerare. A ben guardare la foto, però, c’è un qualcosa che stranisce. I denti bianchissimi – quasi fluorescenti – il sorriso ampio, la pelle di velluto e il nasino all’insù mostrato da tutti i membri della bella famiglia, ricordano molto quelli che si ottengono tramite l’utilizzo di una famosa app di bellezza per smartphone. Che anche i Wales abbiano iniziato a utilizzare i filtri?

Tutte le cartoline di Natale di William e Kate

L’informalità è ciò che accomuna tutte le cartoline di Natale di William e Kate. Lo scorso anno, la famiglia si era mostrata in abiti casual e non coordinati, immersi nel verde del parco dietro casa. Nel 2021 c’era stato lo scatto da classici turisti, tra le pietre rosa del Tesoro di Petra in Giordania. Con i maglioncini natalizi e la legna per il camino alle spalle nel 2020 e come dimenticare, infine, l’adorabile ritratto del 2018, definito allora il “più informale” nella storia dei reali, con i bimbi giocosi e felicemente indisciplinati.