In tutto il mondo, i simpatizzanti della casa reale inglese sono in apprensione per Kate Middleton e Re Carlo III. Entrambi i membri della famiglia dei Windsor, infatti, hanno annunciato di essere affetti da tumore nel corso dei primi mesi del 2024. Ma, mentre il sovrano si è mostrato diverse volte in pubblico, dopo il difficile annuncio, la Principessa del Galles ha deciso di restare lontana dai riflettori e di curarsi lontana da occhi indiscreti presso la sua dimora, l’Adelaide Cottage, che potrebbe essere presto ampliata per l’occasione.

Una battaglia, quella di Kate Middleton, che tiene col fiato sospeso sudditi e non ma che, secondo un esperto della casa reale inglese, sembrerebbe andare per il verso giusto. Richard Fitzwilliams, infatti, ha colto in alcuni gesti del Principe William dei segnali positivi riguardo la guarigione della moglie dal cancro.

Kate Middleton, l’esperto reale coglie dei segnali positivi

Kate Middleton ha annunciato al mondo la sua malattia circa un mese fa, raccontando a tutti che la sua priorità, adesso, sono i suoi tre figli, ragion per cui ha deciso di rimandare di circa due mesi l’annuncio della sua malattia, facendo coincidere la rivelazione al pubblico con l’inizio delle vacanze pasquali dei tre Principini.

Da allora nulla è noto sullo stato di salute di Kate Middleton, a parte il fatto che si stia sottoponendo alle cure necessarie alla sua condizione. Richard Fitzwilliams, esperto delle vicende della casa reale, però, ha colto dei segnali positivi nelle ultime apparizioni del Principe William, che ha visitato la Surplus to Supper, a Sunbury, dove ha distribuito del cibo ai poveri e ha seguito una partita allo stadio con il figlio George. Secondo Richard Fitzwilliams: “I reali si rendono conto che ogni singola cosa che fanno invia un messaggio in un modo o nell’altro. Non era solo questione di apparire con George in un’occasione divertente. Si trattava di inviare un segnale che tutto andava come al solito, per quanto fosse ragionevole aspettarselo”.

Secondo l’esperto di vicende della casa reale inglese è normale, invece, che Kate Middleton non si faccia ancora vedere in pubblico, come riportato da The Sun: “Se Catherine fosse stata lì, sarebbe stato fantastico, ma nessuno se lo aspetta. La gente non se lo aspetterebbe dopo il suo videomessaggio, che penso sia il più coraggioso mai scritto da un personaggio pubblico in Gran Bretagna su una questione sanitaria”.

William e Kate, si torna alla normalità?

Richard Fitzwilliams vede nelle ultime apparizioni in pubblico del Principe William l’intenzione di comunicare ai sudditi che la guarigione della moglie stia andando per il meglio e che potrebbe riprendere, a breve, una normale routine nei suoi impegni, abbandonata quando è venuto a conoscenza della malattia della Principessa del Galles: “Sappiamo che William tornerà presto ai suoi doveri reali. La famiglia reale ovviamente ha bisogno di lui. Questa è stata un’apparizione importante, semplicemente nel senso che era quella che si direbbe normale. Ovviamente per la famiglia reale ben poco è normale al momento. Si sta chiaramente occupando dei bambini, per quanto possibile. Voglio dire, è un peso per William. Ha inviato questo messaggio che alcune cose stanno accadendo, più o meno normalmente”.