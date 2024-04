Kate Middleton, ultime notizie. William sconvolto non è più lo stesso: “Lo farò”

William si è mostrato in pubblico per la prima volta da quando Kate Middleton ha annunciato di avere il cancro. La malattia di sua moglie gli ha sconvolto la vita e lo ha cambiato nel profondo, tanto da mettere a nudo i suoi sentimenti, facendo una promessa pubblica.

William, il tumore di Kate Middleton lo ha cambiato

Kate Middleton prosegue le cure contro il cancro. Dall’annuncio della malattia a fine marzo, la Principessa del Galles non si è più mostrata, anche se è intervenuta sui social per esprimere la sua solidarietà dopo l’attentato di Sydney. Si pensa che pubblicherà una foto nuova in occasione del compleanno di Louis, il prossimo 23 aprile.

Di certo, Kate può contare sulla sua famiglia e sull’aiuto preziosissimo di Sophie di Edimburgo, sua mentore e confidente, che sa guardare con il giusto distacco agli eventi. William indubbiamente è a totale disposizione di sua moglie. Persino Carlo gli ha permesso di anteporre la famiglia ai doveri di Corte. Il Principe è pronto a tutto per il benessere di Kate, anche ad ampliare casa spendendo una fortuna se necessario.

Il tumore che ha colpito la Principessa del Galles è stato come una doccia gelata e William per un attimo ha avuto un vero e proprio sbandamento emotivo. Indubbiamente, la grave malattia ha cambiato gli equilibri e ha toccato profondamente il Principe che ha perso il tradizionale distacco con cui di solito interagiva in pubblico. Insomma la corazza difensiva è venuta meno e a poco a poco i sentimenti privati stanno emergendo.

D’altro canto, la situazione è grave e in più va affrontata tenendo conto della presenza di tre bambini piccoli, esposti all’attenzione dei media. È come se rivivesse i momenti terribili, successivi alla morte di sua mamma Diana.

William torna al lavoro, la promessa per Kate Middleton

William è profondamente cambiando e ci aspettiamo che quando Kate tornerà a mostrarsi, lo sia anche lei. L’esperienza di un tumore in effetti cambia le prospettive e fa maturare.

Fonte: Getty Images

Il Principe del Galles dunque ha mostrato i segni di questa trasformazione in occasione della sua prima uscita pubblica dopo il video-annuncio di Kate. Will ha visitato la Surplus to Supper, a Sunbury-on-Thames nel Surrey. Si tratta di un’associazione che si occupa di distribuire cibo ai bisognosi.

Il Principe ha quindi indossato un grembiule ed è andata in cucina insieme ad alcune volontarie dell’associazione. Se Kate fosse stata bene, probabilmente ci sarebbe stata anche lei. In ogni caso, una donna dello staff, Rachel Candappa, ha consegnato a William due biglietti, uno per la Principessa e uno per Carlo. Un gesto che lo ha profondamente commosso, tanto che la volontaria ha provato a consolarlo mettendogli una mano sulla spalla e dicendogli: “Promettimi che ti prenderai cura di lei” e lui, dopo averla ringraziata, le ha detto: “Lo farò”. Per superare il momento di imbarazzo, lo ha messo al lavoro indicandogli gli strumenti per preparare un pasto.