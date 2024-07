Kate Middleton, ultime notizie. La suite segreta da 3.930 euro con 96 dipendenti

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton trascorrerà l’estate tra Anmer Hall nel Norfolk, e il castello di Balmoral in Scozia. Ma se avesse necessità di prendere un aereo, ha a disposizione una suite segreta all’aeroporto di Heathrow dove può contare sull’assistenza di quasi 100 persone. Il tutto per la modica cifra di 3.930 euro.

Kate Middleton in cura contro il cancro, rinuncia ai Caraibi

Kate Middleton sta proseguendo la chemioterapia preventiva cui si sottopone da mesi, da quando a marzo le è stato diagnosticato un cancro. Per questo motivo la Principessa del Galles ha sospeso tutti gli impegni di Corte e in sette mesi è tornata in pubblico solo due volte, per il Trooping the Colour il 15 giugno e per la finale di Wimbledon il 15 luglio.

Oltre a essersi ritirata dalla vita pubblica, Kate è impossibilitata a fare lunghi viaggi, anche per motivi di svago. Infatti, quest’anno ha dovuto rinunciare ai Caraibi, dove era solita trascorre una settimana in estate con William e i figli George, Charlotte e Louis, per poi recarsi in Scozia, ospiti di Re Carlo e Camilla a Balmoral, in agosto.

A causa del tumore però la Principessa del Galles non può affrontare grandi spostamenti, infatti deve sottoporsi alla chemioterapia almeno fino al prossimo autunno. Non importa quanto confortevoli possono essere i suoi viaggi, è rischioso per lei allontanarsi troppo da casa dove viene assistita nelle cure contro il cancro da un’equipe di medici e infermieri.

Kate Middleton, la suite segreta da 3.930 euro

Nell’eventualità, comunque, che Kate dovesse prendere un aereo, da sola o con la famiglia, per lei è sempre a disposizione una lounge speciale e top secret a Heathrow. Si chiama, non a caso, Windsor suite e in passato lei e William sono stati avvistati svariate volte lì davanti.

La suite extra lusso costa circa 3.930 euro (3.300 sterline) ogni volta che viene utilizzata. A disposizione degli ospiti c’è uno staff di quasi 100 persone, per la precisione 96 e viene offerto un menu degno di una stella Michelin.

Tra i servizi che Kate e William hanno a disposizione c’è un portiere in livrea che accoglie i viaggiatori nella lounge e si assicura che i loro bagagli siano imbarcati correttamente nella stiva.

La suite è dotata di un salotto arredato con opere d’arte e di design, curate da Tanya Baxter Contemporary. C’è anche un divano soffice, poltrone di lusso, un tavolo da pranzo formale, una grande TV e il bagno privato. Un maggiordomo si occupa di servire bevande e cibo agli ospiti e di soddisfare qualsiasi necessità.

Tra i membri dello staff ci sono anche dei personal shopper che accompagnano i viaggiatori a fare acquisti in aeroporto, naturalmente non si fanno file. Infine, c’è a disposizione un’auto di lusso con autista privato che però William e Kate di solito non sfruttano, preferendo affidarsi al loro personale.

Kate Muddleton, quando può sfruttare la suite

La suite è a disposizione dei Principi sia quando sono in viaggio in rappresentanza della Monarchia sia quando se ne vanno in vacanza. Anche se William e Kate sono stati avvistati una volta sulla pista mentre portavano personalmente il loro bagaglio a mano sull’aereo.