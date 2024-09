Kate Middleton, il primo impegno di lavoro e il gesto toccante di William

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha partecipato alla prima riunione ufficiale di lavoro in 9 mesi, da quando cioè le hanno diagnosticato il cancro. E intanto suo marito William ha compiuto un gesto toccante nei confronti della vedova di Rob Burrow, campione del rugby, morto a 41 anni.

Kate Middleton, la prima riunione di lavoro

Kate Middleton, lunedì 9 settembre, ha comunicato di aver terminato la chemioterapia preventiva e di essere pronta a riprendere gradualmente le attività di Corte. Dopo una settimana il Palazzo ha reso noto che la Principessa del Galles ha presenziato alla sua prima riunione di lavoro ufficiale, ossia inserita nell’agenda reale delle attività.

Kate è tornata e ha voluto farlo prendendo parte a uno dei progetti cui tiene di più che riguarda la prima infanzia. Ha quindi ospitato a Windsor un incontro coi rappresentanti del Centro per la prima infanzia di Kensington Palace. La riunione è stata formalmente comunicata nella Circolare di Corte, il registro ufficiale degli impegni reali, dove si legge: “La Principessa del Galles, patrona congiunta della Royal Foundation del Principe e della Principessa del Galles, ha tenuto questo pomeriggio un incontro per la prima infanzia a Windsor”.

Non ci sono foto di questa riunione che si è svolta a porte chiuse, però è di fatto il primo impegno ufficiale della Principessa dopo il trattamento contro il cancro. Kate comunque, anche mentre si sottoponeva alla chemioterapia preventiva, ha continuato a seguire a distanza i progetti in cui era coinvolta.

William, il gesto straordinario per un Principe

Intanto William si è reso protagonista di un gesto toccante nei confronti di Lindsey Burrow, vedova di Rob Burrow, leggenda del rugby dei Leeds Rhinos, morta a 41 anni dopo una lunga lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica. Lindsey ha raccontato nel libro Take Care: A Memoir of Love, Family & Never Giving Up la storia di suo marito e di come ha affrontato la malattia.

Il Principe del Galles ha accettato di scriverne la prefazione e la Burrow lo ha ringraziato pubblicamente su X dove ha scritto: “Take care verrà pubblicato il 27 febbraio 2025 e sono felice di poter condividere la copertina con voi. Sono onorato di dire che il libro contiene una prefazione scritta da Sua Altezza Reale il Principe William“.

“Take care è un libro di memorie sull’amore, la famiglia e il non arrendersi mai. Oltre a raccontare la storia della nostra famiglia, voglio che metta in luce il lavoro che così tante badanti nel Regno Unito stanno facendo, nella speranza che possa dare ai lettori e alle famiglie la speranza di superare le sfide della loro vita”.

William e Kate hanno risposto al messaggio con un cuoricino blu. Il Principe del Galles è stato coinvolto in prima persona nella vicenda di Burrow e quando il campione si è spento ha voluto omaggiarlo.