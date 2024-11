Kate Middleton riappare al Castello di Windsor, prima di deludere tutti

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è riapparsa al Castello di Windsor dopo aver tradito le aspettative di chi spera di vederla al ricevimento per il corpo diplomatico a Buckingham Palace. La Principessa del Galles ha preferito rinunciare all’evento di gala per concentrarsi sui suoi impegni istituzionali.

Kate Middleton, riunione a Windsor prima del forfait

Kate Middleton ha partecipato a una riunione di lavoro a due settimane dalla sua apparizione al Royal Albert Hall e al Cenotafio in occasione del Remembrance Day. È infatti comparsa una nuova voce sulla circolare di Corte, dove vengono annotati gli impegni ufficiali della Famiglia Reale, in cui si legge che la Principessa del Galles ha presenziato a un incontro al Castello di Windsor martedì 19 novembre.

Il documento è apparso dopo che Kate ha dato forfait al ricevimento annuale del corpo diplomatico a Buckingham Palace al quale ha partecipato, accanto a Carlo e Camilla, solo William, con grande delusione di chi sperava di rivedere la Principessa indossare uno dei suoi magnifici abiti da sera e la tiara. Infondo, è da un anno che Kate manca a questi appuntamenti.

Ma il disappunto va messo da parte. Non era per niente scontato che Lady Middleton fosse presente al banchetto di Palazzo. Infatti, lei e il suo staff erano stati chiari nel riferire che il suo sarebbe stato un ritorno graduale alla vita pubblica, dopo la diagnosi di cancro e la malattia.

Stando ai beninformati, Kate non va nulla senza il consenso dei medici e inoltre si sente molto più esausta di prima. Perciò, risparmia le energie per concentrarsi su quegli impegni di cui lei è responsabile in prima persona, come ad esempio il concerto di Natale che si terrà il prossimo 6 dicembre.

La riunione al Castello di Windsor invece riguardava i suoi progetti sulla prima infanzia. Kate infatti ha incontrato il suo team Early Years, come si legge nella nota di Corte: “La Principessa del Galles, patrona congiunta della Fondazione reale del Principe e della Principessa del Galles, ha tenuto questa mattina un incontro per la prima infanzia al Castello di Windsor”.

La riunione di Kate riguardava quindi i progetti legati alla associazione benefica Royal Foundation Centre for Early Childhood, creata da lei e da William nel 2021, per sensibilizzare sull’impatto cruciale che i primi anni hanno sull’intera esistenza dell’individuo.

La riunione, come ricordato, si è tenuta poco prima che William, Carlo e Camilla si ritrovassero a Buckingham Palace per il ricevimento del corpo diplomatico.

Kate Middleton, quando la rivedremo in pubblico

La prossima uscita pubblica, particolarmente significativa, della Principessa del Galles è prevista per il 6 dicembre al Christmas Carol Service, presso l’Abbazia di Westminster. Questo è il quarto concerto annuale Together at Christmas organizzato da Kate e quest’anno così difficile per lei tratta i temi dell’amore e dell’empatia. All’evento Lady Middleton dovrebbe essere accompagnata da William e dai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis.