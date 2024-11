Kate Middleton rompe la tradizione al Remembrance Day e il motivo è serio

Kate Middleton impeccabile al Cenotafio ma non firma il messaggio per i caduti rompendo la tradizione. La ragione riguarda una cosa seria

Anche se Kate Middleton ha partecipato con grande compostezza e dignità alla cerimonia della Remembrance Sunday, ha infranto un’importante tradizione della Famiglia Reale e non a caso. Per la prima volta da quando è sposata a William, non ha firmato il biglietto che accompagnava la corona che è stata deposta in onore dei caduti di guerra. Non si tratta né di una dimenticanza né di una forma di ribellione, ma ha a che fare con il cancro che l’ha colpita.

Kate Middleton, la tradizione infranta alla Remembrance Sunday

Kate Middleton ha partecipato a tutti gli eventi del weekend legati al Remembrance Day o Giorno della Memoria. Si tratta del primo grande impegno pubblico della Principessa del Galles dallo scorso dicembre. Infatti, il cancro l’ha costretta a sospendere le attività legate alla Corona ed è tornata al lavoro gradualmente dalla fine di settembre in concomitanza con la fine della chemioterapia.

La sua presenza al Festival of Remembrance e alla cerimonia al Cenotafio, sebbene fosse quasi certa, è stata confermata dal Palazzo solo venerdì scorso. Infatti, tutto dipendeva dallo stato di salute di Kate. Non era scontato che fosse in grado di sopportare lo sforzo di eventi e cerimonie così lunghe e impegnative. Invece la Principessa è stata impeccabile.

Soprattutto domenica al Cenotafio non ha ceduto di un passo. È stata in piedi per tutto il tempo, accanto alla Duchessa di Edimburgo con cui si è scambiata delle confidenze, osservando William e Carlo deporre le corone in onore dei caduti. Ha cantato gli inni solenni tenendo in mano lo spartito e si è commossa durante la cerimonia. Insomma, ha seguito senza nemmeno una sbavatura quanto prevedeva il protocollo.

Eppure ha rotto la tradizione con un dettaglio apparentemente insignificante, ma invece fondamentale perché rivelatore che Kate non è ancora del tutto fuori pericolo. Per la prima volta la corona ai caduti non riportava la sua firma, accanto a quella di William.

Kate Middleton, perché non ha firmato il messaggio ai caduti

Il motivo è semplice quanto inquietante. La Principessa del Galles non era sicura di poter prendere parte alla cerimonia e per questo il Palazzo ha evitato di riportare la sua firma nel biglietto che accompagnava i fiori e che riportava questo messaggio: “l messaggio recitava: “In memoria di tutti coloro che hanno fatto il sacrificio estremo. Li ricorderemo”.

La tradizione è stata interrotta dunque per ragioni serie, ancora legate alla malattia di Kate. D’altro canto, William ha dichiarato che questo è stato l’anno più spaventoso che abbia vissuto, con la duplice diagnosi di tumore a sua moglie e a suo padre Carlo.

La Principessa del Galles comunque aveva avvertito che per ora la priorità sarebbe stata la sua salute e il suo obiettivo quello di non ammalarsi più. Per questo vive, per quanto le è concesso dalla sua posizione, alla giornata.