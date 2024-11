Fonte: IPA Kate Middleton e Sophie di Edimburgo al Remembrance Sunday

Kate Middleton è tornata. E lo ha fatto in occasione del Remembrance Sunday, la giornata che il Paese dedica ai caduti nel primo e nel secondo conflitto mondiale. La Principessa del Galles, reduce dalle cure per combattere il tumore che l’ha colpita e che l’hanno segnata profondamente, ha ricoperto un ruolo di primo piano – insieme a Re Carlo e al Principe William – per ricordare coloro che hanno perso la vita in guerra. Il suo sostegno alla cerimonia presso il Cenotafio, a Londra, ha mostrato ancora una volta la sua profonda dedizione ai doveri Reali e al ricordo dei caduti, malgrado quest’anno sia stato particolarmente impegnativo per lei dal punto di vista personale, a causa della recente battaglia contro il cancro.

Kate Middleton in nero al Remembrance Sunday

Alle 11 in punto, Carlo e William si sono uniti ai presenti in due minuti di silenzio in memoria delle vittime di guerra. I tributi si sono tenuti, come di consueto, in tutta Londra e in tutto il Regno Unito, con veterani e cittadini riuniti in un atto di ricordo collettivo. La scena al Cenotafio, poi, è stata particolarmente toccante: centinaia di veterani, visibilmente commossi, hanno partecipato alla cerimonia e hanno sfilato lungo Whitehall, luogo simbolico per la commemorazione. Anche Kate ha osservato i due minuti di silenzio, indossando una giacca nera in stile militare e il tradizionale papavero rosso, simbolo del ricordo dei caduti.

Il tributo della Principessa Kate è ancora una volta significativo poiché il simbolo dei tre papaveri che indossa rappresenta un ricordo personale: simboleggiano infatti i tre fratelli della sua bisnonna, tutti morti durante la Prima guerra mondiale. Assistere alla cerimonia dall’alto, dal balcone del Foreign, Commonwealth and Development Office, ha lasciato trasparire tutta la sofferenza che la futura Regina d’Inghilterra ha provato in questi lunghi mesi in cui dolore e incertezza hanno fatto parte della sua vita. Il look è quello di ogni anno, ma per questo 2024 ha cambiato stile nel cappello. Al posto del grande copricapo a tesa larga, ha preferito un cappellino con veletta, più leggero, che ha lasciato scoperto il viso scavato da questi mesi di battaglia.

Fonte: IPA

Il ritorno di Kate in occasione del Festival of Remembrance

La commemorazione rappresenta anche il secondo giorno consecutivo di doveri pubblici per Kate, dopo la sua partecipazione, ieri sera, al Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall. Durante la cerimonia di ieri, Kate è apparsa finalmente felice accanto al marito William e al Re, che ha partecipato da solo perché la Regina si sta riprendendo da un’infezione toracica che l’ha costretta a fermarsi. Quest’anno, la celebrazione del Remembrance Sunday è anche dedicata ad anniversari significativi, come l’80° anniversario dello sbarco in Normandia, il 25° anniversario della fine della guerra in Kosovo e il 75° anniversario della NATO, a cui la Gran Bretagna ha aderito come membro fondatore.

Oltre a rappresentare i caduti della sua Famiglia, la partecipazione di Kate è stata simbolica. Con pochi eventi pubblici all’attivo quest’anno, a causa del cancro e di un intervento chirurgico addominale all’inizio dell’anno, la sua presenza in questa occasione dimostra un ritorno ai doveri Reali che in questi mesi le sono mancati. In un video pubblicato a settembre, la Principessa aveva comunicato di aver concluso il ciclo di chemioterapia e di essere pronta a riprendere progressivamente i suoi impegni pubblici.

Fonte: IPA

La cerimonia di oggi ha visto la presenza di alti esponenti politici, tra cui il Primo Ministro Sir Keir Starmer, accompagnato da otto ex Primi Ministri, per la deposizione delle corone al Cenotafio. Il Primo Ministro ha anche dichiarato che la commemorazione unisce il Paese in uno spirito di gratitudine e rispetto, ricordando il sacrificio di intere generazioni. Anche il Segretario alla Difesa, John Healey, ha rimarcato l’importanza di trasmettere alle future generazioni il valore del coraggio dimostrato dai veterani.

E ancora, ha incluso figure significative della politica nordirlandese, come Michelle O’Neill, che per la prima volta ha partecipato alla cerimonia in qualità di leader dello Sinn Fein, un fatto che ha generato dibattito in Irlanda del Nord. La sua presenza dimostra un cambiamento simbolico verso una maggiore inclusività in un momento di memoria nazionale. Infine, oltre 800 membri delle forze armate britanniche hanno preso parte ai servizi commemorativi in tutto il Paese, rappresentando marinai, soldati e aviatori britannici.