Kate Middleton torna in pubblico al Remembrance Day e non dimentica Lady D

Kate Middleton è stata una grande protagonista del Festival of Remembrance e non ha perso occasione per celebrare la compianta Lady Diana

Fonte: IPA Kate Middleton al Festival of Remembrance

Kate Middleton è tornata e lo ha fatto in grande stile, come del resto c’era da aspettarsi. Ammirarla in tutto il suo splendore alla Royal Albert Hall di Londra per il Festival of Remembrance, evento a cui la Royal Family è molto legata, è stato un colpo al cuore per i sudditi e i fan di tutto il mondo. Non accadeva da molti mesi vederla nel corso di impegno pubblico così importante ma adesso finalmente, dopo le cure per il cancro, pian piano la Principessa del Galles sta tornando alla vita di sempre.

Ma in questa cornice che l’ha vista ovviamente al centro dell’attenzione mediatica, non è passato inosservato un gesto simbolico. La Middleton ha deciso di indossare dei gioielli appartenuti alla defunta Principessa Diana, rinnovando la sua ammirazione per la suocera che non ha mai potuto conoscere e alla quale si ispira sin dal fidanzamento con il figlio William.

Kate Middleton omaggia la Principessa Diana

C’è un legame speciale che unisce la Principessa del Galles alla compianta Lady D e Kate Middleton non perde occasione di ribadirlo. Così in occasione del suo primo impegno istituzionale di un certo livello dopo la lunghissima assenza per via delle cure per il cancro, la sera dedicata al Festival of Remembrance ha deciso di omaggiare la defunta suocera con un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi più attenti.

Il look della Middleton, curato in ogni minima parte, ha incluso anche un paio di orecchini dal valore simbolico: si tratta dei pendenti a goccia di perle e diamanti ricevuti dalla Collingwood Jewellers come regalo di nozze, che ha abbinato a un’elegante collana di Monica Vinader da 154 euro. Basta tornare indietro nel tempo per ammirarli sul bel volto di Diana, che li ha indossati per la prima volta proprio nel giorno del suo Royal Wedding, ma non solo. Lady D li ha sfoggiati in numerose occasioni dopo le nozze con Carlo, inclusi i Royal Tour in Australia, Canada, Stati Uniti d’America e anche qui in Italia.

Ma c’è un momento entrato nella storia in cui i pendenti di Collingwood sono stati grandi protagonisti: nel 1994, quando l’allora Principessa Diana li ha indossati insieme al famoso “revenge dress” (l’abito della vendetta) alla Serpentine Gallery di Londra poche ore dopo la confessione del marito, che per la prima volta aveva ammesso il tradimento con Camilla.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton grande protagonista al Remembrance Sunday

La cerimonia al Royal Albert Hall è stata solo la prima tappa di un weekend importante per la Famiglia Reale e per i sudditi britannici che, ogni seconda domenica di novembre, celebrano la memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale e la storica firma dell’Armistizio del 1918. Non è un caso che tutti i partecipanti, Kate inclusa, indossino sui propri abiti dei piccoli papaveri rossi, simbolo di rinascita dopo la fine del conflitto. Si narra che i papaveri furono i primi fiori a crescere sui campi devastati dalla guerra.

Domenica è il fulcro delle celebrazioni e la Principessa del Galles, ovviamente, non ha mancato ai suoi doveri partecipando anche alla tradizionale parata alla quale, invece, si è dovuta assentare la Regina Camilla, colpita da un’infezione toracica e per tale ragione costretta dai medici a un riposo forzato. Un portavoce del Palazzo ha affermato che, sebbene la decisione di non partecipare sia “fonte di grande delusione per la Regina, celebrerà l’occasione privatamente a casa”.