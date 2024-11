Kate Middleton è tornata in pubblico per il Festival of Remembrance, insieme al marito William d'Inghilterra. La Principessa ha scelto un coat dress nero

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Il ruolo centrale di Kate Middleton nella Famiglia Reale Inglese è noto da tempo e la sua prolungata assenza dagli impegni pubblici, dovuta alla malattia che l’ha colpita a inizio 2024, ha creato un vuoto a livello istituzionale, visto che altri membri della Corona britannica hanno dovuto fare un passo in avanti e sostituirla in numerosi appuntamenti importanti. Tra le donne Windsor che, più di tutte, sono state schierate in prima fila per rappresentare la Famiglia Reale Inglese, senza dubbio, Sophie di Edimburgo, molto apprezzata da Re Carlo III e dalla sua compianta madre, la Regina Elisabetta II.

Ma, adesso che la Principessa del Galles ha terminato le terapie preventive contro il cancro, la stessa non ha voluto far mancare la sua presenza alle celebrazioni del Remembrance Day, apparendo in pubblico, raggiante, come mai, la sera del 9 novembre 2024, in occasione del Festival of Remembrance, che ha avuto luogo alla Royal Albert Hall.

La Principessa del Galles, per l’occasione, ha scelto un elegante coat dress nero, accompagnato da una parure di perle.

Kate Middleton, il coat dress nero

Kate Middleton sta provando a riprendere in mano la sua vita da membro senior della Famiglia Reale Inglese, dopo dei mesi terribili, in cui ha dovuto affrontare la terapia preventiva contro il cancro, adesso, conclusa. La Principessa del Galles, di recente, è apparsa, a sorpresa, a due eventi della Corona britannica e, il 9 novembre 2024, ha preso parte al Festival of Remembrance, evento che fa parte delle manifestazioni, organizzate per commemorare i caduti delle due Guerre mondiali.

Agli importanti giorni di ricordo e commozione non ha potuto partecipare la Regina Camilla, colpita da un’infezione al torace, dopo il tour australiano, ma la Principessa del Galles non ha fatto sentire la sua mancanza, visto che è apparsa raggiante alla manifestazione alla Royal Albert Hall. Per l’occasione, la futura Regina d’Inghilterra ha, ovviamente, rispetto il dress code, che impone di indossare il nero, in segno di lutto, ma, anche se ha indossato un colore così scuro, la Principessa è sembrata più luminosa che mai, complice, anche una nuova pettinatura.

Fonte: IPA

Kate Middleton si è presentata all’evento, insieme al marito, con un coat dress nero, con un accentuato scollo a V e una gonna a ruota, che si allargava sotto la vita della Principessa, mentre la parte superiore dell’abito segnava il suo fisico asciutto, con un taglio aderente. Sotto la scollatura, il vestito era impreziosito da due bottoni in oro.

La futura regina d’Inghilterra ha accompagnato il look con delle calze velate nere e delle semplici décolleté in tinta. La Principessa del Galles ha portato con sé anche una mini pochette, nello stesso colore e all’anulare è ricomparso il suo bellissimo anello di fidanzamento. A completare l’outfit della nuora del sovrano d’Inghilterra anche una parure di gioielli in oro con delle perle pendenti e una spilla con il classico fiore, simbolo del Remembrance Day, appuntato sul bavero dell’abito.

Fonte: IPA

Kate Middeton ha sorpreso tutti, anche per la sua acconciatura. La Principessa, nelle ultime uscite, ha mostrato una chioma più lunga del consueto che, per l’occasione importante, è stata modellata in delle morbide onde.

William d’Inghilterra, il gesto per la moglie

William d’Inghilterra ha, di recente, presenziato agli Earthshot Prize, che hanno avuto luogo in Sud Africa, senza poter contare nel supporto fisico della moglie, rimasta in Inghilterra, perché, ancora, non pronta per un viaggio così importante. Ma, per la serata del Festival of Remembrance, Kate Middleton è tornata in pubblico, accanto al marito e al suocero Re Carlo III, che ha dovuto rinunciare alla presenza della moglie Camilla, che ha contratto un’infezione.

Quando i Principi del Galles sono scesi dall’auto che li ha condotti alla manifestazione, William d’Inghilterra ha voluto supportare la moglie, portando, affettuosamente, un braccio dietro la sua schiena.