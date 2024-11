Kate Middleton forfait all’Earthshot Prize, William commette un grande errore

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha dovuto rinunciare a una delle serate più glamour dell’anno, quella dell’Earthshot Prize, che si è tenuta in Sudafrica, a Città del Capo, alla sola presenza di suo marito William. Un grande dispiacere per lei e per tutti i suoi fan che avrebbero voluto vederla scintillare con un abito rigorosamente “verde” in tutte le accezioni del termine. E invece ci si è dovuti accontentare solo del Principe del Galles che ha certamente fatto del suo meglio, ma non è la stessa cosa.

Kate Middleton lascia un vuoto agli Earthshot Prize Awards 2024

Kate Middleton ha dato forfait alla serata di gala, ma non poteva fare altrimenti. Infatti, non è ancora pronta ad affrontare un viaggio così lungo come quello per Città del Capo, né una serata così impegnativa come quella per l’Earthshot Prize, a causa del cancro che l’ha colpita nei mesi scorsi e per il quale si è dovuta sottoporre a una chemioterapia preventiva che ha terminato a fine settembre.

Fonte: Getty Images

Così, ha lasciato che William li rappresentasse entrambi. In ogni caso, poco prima di partecipare al grande evento, suo marito ha voluto dedicarle qualche parola. Innanzitutto, rassicurando le persone sulle sue condizioni di salute. Will ha precisato che Kate sta bene e la sua convalescenza procede nel migliore dei modi. E poi ha ribadito che sua moglie lo sostiene anche a distanza, facendo il tifo per lui. Dunque, se non era presente di persona, il cuore di Kate era sicuramente con quello della sua dolce metà.

La serata si è svolta all’insegna del glamour, come d’altro canto ci si aspettava. Anche se, va sottolineato, la mancanza di Lady Middleton si è fatta sentire. Ma erano molte le ospiti super chic presenti all’evento. Sul green carpet hanno infatti sfilato molte star del calibro di Heidi Klum che certo non hanno fatto sfigurare il Principe di Galles.

Alla serata erano presenti circa 2000 ospiti, tutti radunati sotto un’eco-cupola sostenibile a Città del Capo. L’evento è considerato una sorta di “Super Bowl” del Principe William, giusto per sottolineare l’importanza della serata e la centralità che ha nell’organizzazione il futuro Re britannico. Per questo c’è così tanto rammarico sull’assenza di Kate. Ma la Principessa del Galles non aveva altra scelta, in questo momento la salute e la sua famiglia sono la priorità e la Corona, almeno in questa fase, viene messa in secondo piano. In ogni caso, sia William e Carlo sono d’accordo con questa strategia.

Fonte: Getty Images

Durante la serata sono stati consegnati 5 premi, uno per ogni categoria stabilita e hai vincitori sono andati 1 milione di sterline a testa, da investire in progetti per la salvaguardia della Terra.

Kate Middleton e le precedenti edizioni dell’Earthshot Prize

Questa è la quarta edizione dell’Earthshot Prize. La prima si è svolta a Londra, la seconda a Boston e la terza a Singapore. Nel 2021 Kate ha riciclato un abito da sera lilla di Alexander McQueen. Mentre nel 2022 a Boston fece scalpore l’abito aderente verde smeraldo. Invece, già nel 2023 Lady Middleton lasciò da solo William sul green carpet.

William senza Kate sbaglia look

William doveva essere abituato a stare senza Kate sul green carpet. Lo scorso anno se l’era cavata egregiamente, anche se probabilmente sua moglie già non stava bene.

Fonte: Getty Images

Ma per questa edizione ha scelto un look che ha lasciato basiti, davvero un po’ troppo casual per l’evento. Il Principe del Galles sembra non abbia fatto in tempo a cambiarsi per la serata e così si presenta all’evento con uno spezzato, giacca in principe di Galles, pantaloni scuri, sneaker bianche e niente cravatta. È molto lontano dagli outfit cui eravamo abituati quando indossava delle eleganti giacche in velluto verde e mocassini in suede.

L’effetto trasandato è assicurato quest’anno, specialmente quando William sfila sul tappeto verde con le altre celebrità che si sono date da fare per apparire al meglio.