Kate Middleton, William fa un’apparizione improvvisa a Ballando con le Stelle

Kate Middleton non trattiene più suo marito William che si sta prendendo tutte le luci della ribalta, preparando il terreno per quando diventerà Re. L’ultima apparizione l’ha fatta a Ballando con le Stelle, sorprendendo tutti.

Kate Middleton, William come Emanuele Filiberto di Savoia a Ballando con le Stelle

Dopo essere stato definito il Principe più sexy, il marito di Kate stupisce ancora partecipando a Ballando con le Stelle americano. William ha fatto una piccola incursione video, ma tanto è bastato per meravigliare tutti. Forse se ci fosse stata ancora la Regina Elisabetta, non lo avrebbe mai fatto. Ma i tempi sono cambianti.

Così, Kate ottiene un secondo primato, dopo quello di essere la prima commoner a rappresentare il Re alla cerimonia commemorativa per il Giorno della Memoria.

Infatti, lei è la prima Principessa del Galles il cui marito è apparso a Ballando con le Stelle. Ma William non è sicuramente il primo Principe a partecipare a questa trasmissione. Infatti, il nostro Emanuele Filiberto di Savoia ha addirittura vinto l’edizione 2009 dello show di Milly Carlucci ed è perfino ritornato per i 20 anni dell’edizione italiana.

Kate Middleton, il cameo di William

William non si è ovviamente cimentato in nessun ballo ma ha fatto una breve apparizione video per augurare buona fortuna all’amico e ambasciatore dell’Earthshot Prize, Robert Irwin, che sta partecipando all’edizione americana di Ballando con le Stelle.

Anche in questo si tratta dello special per i 20 anni dello show e il marito di Kate ci teneva particolarmente ad augurare buona fortuna a Irwin con il quale ha legato proprio al gala dell’Earthshot Prize nel 2024 quando Kate si stava curando per il cancro. Dunque, quella fu per Will una serata davvero molto particolare e Irwin era al suo fianco per supportarlo in un momento così delicato.

William si è presentato in video indossando una camicia bianca e una cravatta e si è rivolto all’amico dicendogli: “Ci manchi, Robert. Mentre i tuoi piedi scintillanti vanno altrove, ho bisogno di te qui”. Poi si è rivolta alla partner, la ballerina professionista Witney Carson, la quale è rimasta letteralmente senza parole e ha commentato: “Non posso credere che abbia pronunciato il mio nome”.

In effetti, non capita tutti i giorni conversare con il futuro Re d’Inghilterra come se fosse un conoscente qualunque. Irwin, 21 anni, ha dichiarato di aver dedicato il ballo, un foxtrot ispirato alla canzone del 2007 di Leona Lewis “Footprints in the Sand”, a sua sorella Bindi, 27 anni. “Stiamo facendo questo ballo per Bindi e stiamo facendo questo ballo per il Principe William, quindi non roviniamo tutto!”.

Durante le prove, Irwin ha spiegato che avrebbe dovuto essere in Brasile per l’Earthshot Prize insieme al Principe William, ma che invece ha dovuto dirgli che era “ancora qui”, in gara.

