Kate Middleton, l’importante annuncio di William che riguarda sua moglie

William ha dato un importante annuncio che ha un legame speciale con sua moglie, Kate Middleton. Il Principe del Galles ha interrotto le sue vacanze per comunicare al mondo dove si svolgerà il prossimo Earthshot Prize ed è un luogo caro alla Principessa che forse potremmo vedere in quella occasione indossare uno dei suoi magnifici abiti da sera.

Kate Middleton, il nuovo annuncio di William

Dopo il viaggio in Arabia Saudita a cui Kate Middleton non preso parte, perché impegnata in Inghilterra con un appuntamento sulla salute mentale, William si è concesso una pausa. Ma la sua vacanza è durata poco.

Infatti, ha dovuto fare un importante annuncio che riguarda uno dei progetti cui tiene di più e per il quale sua moglie Kate lo ha sempre sostenuto. Si tratta dell’Earthshot Prize.

Il Principe ha comunicato dove si terrà la prossima edizione, condividendo il messaggio ufficiale sul suo profilo Instagram.

“L’Earthshot Prize di Rio ha dato un incredibile impulso al decennio di Earthshot. Ora sono lieto di rivelare dove andremo”, ha dichiarato l’erede al trono in un video pubblicato il 17 febbraio. “Questo Paese è un leader tecnologico globale, ospita l’8% della biodiversità mondiale. È il principale centro climatico in più rapida crescita al mondo, con la più grande popolazione di giovani al mondo. E ospita più finalisti e vincitori dell’Earthshot Prize di qualsiasi altro Paese del pianeta. Andremo in India“.

“Dobbiamo continuare a guardare al futuro con urgenza e ottimismo, ed è per questo che sono lieto che Mumbai ospiterà l’Earthshot Prize 2026. L’India è una delle forze più importanti al mondo per il clima e la natura”, ha dichiarato il Principe William in una nota. “Ciò che ha successo in India ha il potere di ispirare il progresso ovunque”.

Ha aggiunto: “Con la più grande popolazione di giovani al mondo, c’è un vero senso di slancio, non solo per immaginare un futuro migliore, ma per ispirare il cambiamento e renderlo realtà. Insieme, possiamo affrontare la nostra sfida più grande: riparare e ripristinare il nostro pianeta entro il 2030”.

Nel video William è all’aperto, probabilmente nel parco che circonda la sua casa di campagna nel Norfolk, indossa un maglione blu e una camicia celeste. Il Principe guarda dritto in camera mentre fa l’annuncio.

La città indiana scelta è Mumbai dove attualmente si sta svolgendo la Settimana del Clima. Non è un caso che William abbia deciso di organizzare la serata di gala proprio lì. La motivazione è legata a questioni ecologiche. Gli organizzatori hanno sottolineato come l’India abbia avuto più vincitori e finalisti dell’Earthshot Prize di qualsiasi altro Paese.

Kate Middleton, il legame con l’India

Se queste sono le motivazioni ufficiali, ce ne è un’altra legata invece ai sentimenti. Infatti, Mumbai è una città cara a William e Kate che la visitarono nel 2016 durante un tour molto impegnativo in India. Non è noto se la Principessa del Galles parteciperà all’evento.

Kate ha accompagnato William nelle prime due edizioni, del 2021 a Londra e del 2022 a Boston. Saltò quella del 2023 a Singapore. Mentre nel 2024 a Città del Capo non poté partecipare perché si stava curando contro il cancro e nel 2025, quando la cerimonia si tenne a Rio de Janeiro, preferì restare a casa per non sforzarsi troppo. Per il 2026 l’appuntamento è a novembre.