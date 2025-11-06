Kate Middleton, prima notte sola al Forest Lodge. Ma William è al gala con le star

Kate Middleton si è ritrovata tutta sola a trascorrere le prime notti nella nuova casa. Suo marito William è in Brasile e sfila sul green carpet con le star

Kate Middleton e William si sono trasferiti definitivamente al Forest Lodge coi loro tre bambini. Ma il Principe del Galles non ha ancora messo piede nella nuova casa appena ristrutturata per ospitare la sua famiglia, in quella che è stata definita la residenza “per sempre” dei futuri Sovrani inglesi.

Kate Middleton, prima notte da sola nella nuova casa

Dopo tre anni vissuti all’Adelaide Cottage, durante i quali Kate Middleton si è dovuta curare da un cancro, la Principessa del Galles e suo marito hanno traslocato al Forest Lodge, non senza problemi. Infatti, hanno dovuto affrontare le proteste dei vicini, irritati perché si sono visti chiudere delle zone del Windsor Great Park, da sempre aperte al pubblico e ora vietate per ragioni si sicurezza.

La coppia paga un affitto di 17mila euro al mese a Re Carlo per questa dimora su due piani dotata di un campo da tennis e un ampio parco dove George, Charlotte e Louis possono giocare liberamente insieme alla loro cagnolina Orla.

William e Kate hanno anticipato i tempi del trasferimento che doveva avvenire entro l’anno e invece già a inizio novembre hanno preso possesso della loro nuova casa. Non potevano fare altrimenti, dato che fino a Natale avranno un’agenda fitta di impegni.

Però, il trasloco anticipato è coinciso con il viaggio in solitaria di William in Brasile dove, tra le varie cose, ha presenziato alla cerimonia degli Earthshot Prize Awards mercoledì 5 novembre.

Questo ha comportato che Kate si è trovata tutta sola coi tre bambini a trascorrere le prime notti nella nuova casa. Contando inoltre che il personale di servizio non risiede con loro, la Principessa è stata davvero abbandona a se stessa con gli scatoloni da disfare e i nuovi spazi da organizzare.

Kate Middleton, l’assenza ai Earthshot Prize Awards

L’assenza di Kate alla cerimonia dedicata ai riconoscimenti per l’impegno green non deve destare preoccupazioni circa le sue condizioni di salute. Innanzitutto, Kensington Palace ha già annunciato la data del suo prossimo impegno pubblico, ossia l’11 novembre.

In secondo luogo, la Principessa ha accompagnato il marito solo due volte, da quando sono stati istituiti i premi nel 2021. Quell’anno e l’anno successivo. Nel 2023 non ha partecipato e nel 2024 era assente perché malata. Anche nel 2025 ha preferito lasciare William da solo, perché avrebbe dovuto accompagnarlo in un lungo viaggio in Brasile che lo ha visto impegnato parecchi giorni.

La Principessa ha preferito stare a casa coi figli, occuparsi di persona del trasloco e soprattutto riposarsi in vista degli impegni di novembre e dicembre dove la sua presenza è indispensabile.

William sfila con le star

William però non avrà sentito molto la mancanza di sua moglie. Infatti, ha trascorso una piacevolissima serata insieme a numerose celeb, dove è apparso rilassato e tranquillo, molto a suo agio sul green carpet.

Il Principe, fondatore del prestigioso Earthshot Prize, ha incontrato a Rio star mondiali del calibro di Shawn Mendes e Kylie Minogue con la quale ha sfilato sul tappeto verde, chiacchierando amabilmente e mostrando di avere una certa confidenza con lei.

