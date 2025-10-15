Kate Middleton anticipa il trasloco a Forest Lodge: gli operai al lavoro senza sosta

Kate Middleton e William sono stati costretti ad anticipare il trasferimento, mettendo sotto pressione gli operai: ecco la data del trasloco

Kate Middleton e William hanno deciso di anticipare il trasloco a Forest Lodge. Inizialmente, il trasferimento nella loro casa definitiva era previsto entro dicembre, ma pare che i Principi del Galles abbiano voluto accorciare i tempi per entrare prima nella nuova casa, tanto che gli operai hanno lavorato senza sosta. Ecco la data dell’esodo.

Kate Middleton, quando si trasferirà a Forest Lodge

Kate Middleton ha deciso di anticipare il trasloco nella nuova casa, Forest Lodge, che si trova a poca distanza dall’attuale abitazione, l’Adelaide Cottage. Anche se non ufficialmente, è stata resa nota la data del trasferimento.

La Principessa del Galles, William e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, entreranno nella nuova casa entro la Bonfire Night, ossia entro il 5 novembre. Non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale, ma secondo la giornalista ed esperta in questioni reali Rebecca English, la famiglia lascerà l’Adelaide Cottege entro l’inizio del prossimo mese.

Kate Middleton, perché è stato anticipato il trasferimento

Pare che a spingere Lady Middleton e consorte ad anticipare il trasloco siano i numerosi impegni cui dovranno far fronte nel mese di dicembre. Infatti, il Palazzo ha annunciato la visita di Stato del Presidente tedesco a Londra e toccherà a loro con ogni probabilità riceverlo. Inoltre, è prevista una cena di gala a Windsor dove è data per scontata la presenza del Principe e della Principessa.

A ciò vanno aggiunti gli eventi legati alle feste natalizie. In particolare, il grande concerto di Natale che Kate organizza personalmente nell’Abbazia di Westminster, che richiede mesi di lavoro.

Ma oltre all’agenda di Palazzo, William e Kate si troveranno a casa i tre figli a causa delle vacanze invernali. Dunque, dovranno gestire anche i bambini, sebbene possano contare sul valido aiuto delle tate. E poi c’è la normale routine di lavoro che comprende visite pubbliche e riunioni.

A dicembre sarebbe stato impossibile per la coppia fronteggiare anche un trasloco. Per questo, la nuova casa deve essere pronta e abitabile entro gli inizi di novembre. Così, anche i bambini hanno un po’ di giorni per abituarsi ai nuovi spazi e alla nuova quotidianità, banalmente cambierà per loro il tragitto giornaliero per raggiungere la scuola e i luoghi in cui svolgono le loro attività sportive. Tra l’altro durante le feste di Natale non riusciranno a godersi troppo la nuova casa, perché andranno prima a Sandringham e poi ad Anmer Hall. Non solo, può essere che i genitori li porteranno in vacanza in qualche località estera.

Kate Middleton interviene nei lavori di ristrutturazione

Per tutti questi motivi William e Kate hanno pressato gli operai perché terminassero prima la ristrutturazione. Pare abbiano lavorato ininterrottamente per accontentarli.

La Principessa del Galles ha partecipato personalmente al rinnovo di Forest Lodge, scegliendo l’arredamento, procurandosi mobili e oggetti da aziende britanniche, tra cui Marina Mill nel Kent.

Il trasferimento di William e Kate ha portato non pochi malumori tra i nuovi vicini di casa della coppia, perché per ragioni di sicurezza molti spazi liberi del parco circostante la casa, sono ora vietati ai comuni cittadini.