Kate Middleton indossa di nuovo la tiara: terzo banchetto di Stato dell’anno

Kate Middleton

Kate Middleton indossa ancora una volta la tiara. Infatti, il Palazzo ha confermato la sua presenza e quella del Principe William al banchetto di Stato che verrà offerto al Presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier e alla First Lady Frau Elke Büdenbender.

Kate Middleton, quando indosserà nuovamente la tiara

Avremo quindi modo di apprezzare Kate Middleton nel suo ruolo di Principessa del Galles. La moglie di William passa con estrema facilità dai giochi con i bambini, come ha fatto ad Oxford giovedì 9 ottobre, dove si è divertita tra laboratori di pasta e fiori di carta, agli impegni più formali, come ha fatto accogliendo a Windsor Donald e Melania Trump lo scorso settembre, nel rispetto del più stretto cerimoniale di Corte.

Rivedremo dunque in questa veste ufficiale Kate tra un paio di mesi. Infatti, il Presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, e sua moglie saranno in Inghilterra dal 3 al 5 dicembre. Re Carlo ha spesso ospitato prima di Natale capi di Stato. Lo scorso anno ad esempio ricevette la visita dello sceicco del Qatar. Ma in quella occasione Lady Middleton non partecipò al banchetto di Stato. Mentre Camilla, reduce da una polmonite, aveva saltato gli eventi all’aperto, mentre aveva partecipato alla cena.

Invece, pare proprio che la Principessa del Galles e suo marito saranno presenti alla cena di gala che si terrà al castello di Windsor. Buckingham Palace è infatti inagibile a causa dei pesanti lavori di ristrutturazione cui è sottoposto. Ormai è mesi che non viene più utilizzato.

Quella di Steinmeier è la terza visita di Stato, ospitata da Carlo e Camilla, nel 2025. La prima è stata quella di Emmanuel e Brigitte Macron lo scorso luglio, poi quella dei Trump a settembre e infine quella del Presidente tedesco e consorte il prossimo dicembre.

Sebbene i dettagli della visita di tre giorni non siano ancora stati confermati da Buckingham Palace, è dato praticamente per scontato, come in precedenti occasioni, che si terrà uno sfarzoso banchetto di Stato a Windsor e che William e Kate daranno il benvenuto alla coppia tedesca, secondo appunto il consueto protocollo che viene attuato in occasioni simili.

Kate Middleton, l’abito da sera per il banchetto di Stato

Oltre alla tiara che quasi certamente sarà la Lover’s Knot, quella appartenuta a Lady Diana, Kate indosserà ovviamente un sontuoso abito da sera.

Generalmente, la Principessa del Galles va sul sicuro e indossa capi dei suoi brand britannici preferiti come Alexander McQueen o Jenny Packham. Ma all’ultimo banchetto di Stato, quello per i Trump, ha stupito tutti con un abito sfarzoso impreziosito da ricami d’oro, di Phillipa Lepley.

Kate Middleton, una visita di Stato significativa

Quella del Presidente tedesco è una visita molto speciale. Innanzitutto, è il primo evento che inaugura momenti più importanti delle festività natalizie. Nello stesso mese Kate organizzerà il tradizionale concerto di Natale nella Abbazia di Westminster.

In secondo luogo, la Germania è stato il primo Paese che Carlo e Camilla hanno visitato come Sovrani dopo la loro incoronazione dove Steinmeier era presente.