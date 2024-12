Kate Middleton, il dono fantastico prima di apparire con lo sceicco

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha una settimana piuttosto difficile, sicuramente la più impegnativa da quando ha ripreso a lavorare dopo la fine della chemioterapia. Si inizia oggi con la visita dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e della sua prima moglie, la sceicca Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, per concludersi il 6 dicembre con il grande concerto di Natale.

Kate Middleton, la cerimonia di benvenuto per l’emiro del Qatar

Kate Middleton è perfetta come sempre quando si tratta di prendere parte a cerimonie ufficiali che hanno un particolare peso per la Monarchia, come appunto la visita di Stato dello sceicco del Qatar. La presenza della Principessa del Galles dona prestigio alla Famiglia Reale e tiene testa all’eleganza della Sceicca che ha già dato prova del suo stile durante l’incontro con Letizia di Spagna.

Ma quella di Kate non è solo parvenza. Infatti, il suo look, studiato nei minimi dettagli, contiene un messaggio non verbale molto importante. Ma oltre allo stile, la Principessa sa toccare il cuore dei sudditi esattamente come faceva la sua compianta suocera, Lady Diana. Per questo motivo, la moglie di William è tanto amata in Gran Bretagna e nel resto del mondo.

Kate Middleton, il dono fantastico

Proprio prima di presenziare alla cerimonia di benvenuto in onore dell’emiro del Qatar, con tanto di sfilata in carrozza, Kate ha regalato un po’ di gioia a chi rischiava di passare un Natale triste. Di fatto, in perfetta sintonia con il messaggio che condiviso per le Feste, in cui ha parlato di una luce che brilla nel buio. Infatti, in occasione del concerto all’Abbazia di Westminster Lady Middleton ha inviato una lettera ai 1600 ospiti, compresi i membri della Famiglia Reale, in cui si legge: “L’amore è la luce che può brillare intensamente, anche nei nostri momenti più bui”.

La Principessa del Galles ha infatti donato un albero di Natale a TAG Youth, che offre un programma di opportunità personali, sociali ed educative ai giovani con disabilità. Il gesto di Kate non è stato reso pubblico dal Palazzo, perché si tratta di un’iniziativa personale, ma anche perché la gratuità è il principio che l’ha spinta a fare questo dono.

D’altro canto, l’associazione che ne ha beneficiato ha voluto ringraziare personalmente la moglie di William con un post sul suo profilo Instagram. “Siamo lieti di annunciare che riceveremo un albero di Natale da Sua Altezza Reale la Principessa del Galles. 🎄 Riceveremo l’albero tra qualche giorno e i più giovani avranno l’opportunità di aiutarci ad addobbarlo”. Il messaggio è accompagnato da una foto di Kate sorridente, che indossa un tipico maglione natalizio, ed è intenta ad addobbare un abete.

L’emozione per questo fantastico dono della Principessa è veramente tanta come si legge tra i commenti del post: “Wow che emozione 🙌❤️😍”.

Ed emozionati siamo nel rivedere Kate accanto a William durante un evento ufficiale, come il saluto agli ospiti di Re Carlo, l’emiro e sua moglie. Anche se Lady Middleton non parteciperà alla cena di gala a Kensington Palace di questa sera. I medici le hanno consigliato di non stressarsi troppo, evitando lunghe e impegnative serate di Stato, considerando in più che Kate deve essere in forma per presenziare al concerto di Natale che lei stessa ha organizzato.