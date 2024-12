Kate Middleton s’inchina, Re Carlo le volta le spalle. Momento imbarazzante

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton ha attirato l’attenzione di tutti quando ha preso parte alla cerimonia di benvenuto per l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, e per la prima moglie, la sceicca Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani. Ogni sua mossa, ogni sua espressione è stata studiata nel piccolo dei dettagli e così non è sfuggita la totale indifferenza di Re Carlo davanti all’inchino che la Principessa del Galles gli ha fatto. Per un attimo si è creato dell’imbarazzo.

Kate Middleton, l’inchino ignorato

Kate Middleton ha presenziato all’importante evento di Corte per accogliere l’emiro e sua moglie, in visita di Stato a Londra, conclusasi ieri 4 dicembre. La Principessa del Galles ha reso omaggio agli ospiti indossando un cappotto di Alexander McQueen, rosso granata, in omaggio alla bandiera del Qatar. Lo stesso colore che la sceicca Jawaher ha proposto la sera durante il ricevimento a Palazzo, al quale Kate non ha partecipato per motivi di salute.

Tutta la cerimonia si è svolta nel pieno rispetto del protocollo. Niente ha perturbato i saluti, la sfilata in carrozza o la visita alla mostra. Anzi, l’atmosfera è sembrata piuttosto rilassata con William e Kate che scambiavano battute con la sceicca, sorridendo. I Principi sono sembrati molto sereni e più complici del solito. In effetti, fonti a loro vicine sostengono che il cancro di Kate li abbia uniti ancora di più.

Da protocollo, quando i Reali e i loro ospiti sono rientrati a Palazzo, hanno rispettato l’ordine delle loro posizioni, ossia prima Re Carlo con l’emiro e la sceicca e poi William e Kate. Proprio formando la fila per rientrare all’interno, la Principessa del Galles si è trovata al cospetto del Sovrano e gli ha reso omaggio con una riverenza, come vuole l’etichetta.

Carlo, però, non se ne deve essere accorto. Sta di fatto, che mentre la sua “adorata nuora” si inchinava davanti a lui, le ha voltato le spalle, creando un certo imbarazzo. Kate ovviamente ha fatto finta di niente e si è rialzata come se nulla fosse accaduto.

Ma molti, rivedendo i video dell’evento, hanno notato questa scena che è apparsa quasi come un gesto di alterigia da parte del Re. È evidente che non c’è nessun attrito tra Kate e Carlo, semplicemente quest’ultimo, ormai praticamente di spalle rispetto a lei, non si è accorto dell’inchino e a tirato dritto ignorandola.

Kate Middleton, la polemica per la riverenza

I commenti però sui social sono alquanto piccati. Qualcuno dà la colpa a Kate di essersi sbagliata. “La riverenza si fa di fronte a qualcuno, non mentre se ne sta andando”, altri criticano Carlo: “Protocollo reale. È successo che Carlo si è semplicemente voltato dall’altra parte”. Altri ancora scrivono: “È solo una mia impressione o ha fatto un gesto di cortesia verso le persone che se ne stavano già andando?”.

E ancora: “È una persona corretta, anche quando nessuno la guarda”. Poi tutti convengono che quello di Lady Middleton è stato un inchino perfetto: “Ecco come appare un inchino perfetto. La principessa Catherine ne è una maestra!”. In effetti, è una dote che le viene riconosciuta da sempre, anche ai tempi di Elisabetta II.