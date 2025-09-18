Kate Middleton, niente riverenza a Re Carlo: cosa è successo

Kate Middleton "si dimentica" di inchinarsi davanti a Re Carlo e Camilla all'arrivo dei Trump. E tutti si chiedono perché di questo affronto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton non ha fatto la riverenza a Re Carlo e alla Regina Camilla quando si sono incontrati a Windsor per dare il benvenuto a Donald e Melania Trump, in visita di Stato in Gran Bretagna. Molti si sono interrogati sul gesto mancato della Principessa del Galles.

Kate Middleton e le riverenza al Re

Siamo infatti abituati a vedere Kate Middleton fare la riverenza a Re Carlo ogni volta che si incontrano in circostanza formali. Da quando infatti Carlo è salito al trono, William e sua moglie hanno spesso avuto il compito di ricevere capi di Stato e teste coronate in visita in Gran Bretagna e di accompagnarli al cospetto del Sovrano.

In tutte queste occasioni, Kate ha sempre salutato il Re con una riverenza. Lady Middleton è famosa per fare inchini perfetti, incrociando le gambe e stando in equilibrio per qualche secondo malgrado i tacchi e poi raddrizzarsi senza scomporsi.

Kate Middleton, perché non ha fatto la riverenza a Re Carlo

Ma durante la cerimonia di benvenuto per i Trump non ha eseguito il saluto formale dovuto al Sovrano. Perché? Non si tratta certo di mancanza di rispetto o di qualche tensione tra nuora e suocero. Il giorno prima, ai funerali della Duchessa del Kent, Kate aveva infatti baciato affettuosamente sulla guancia Carlo, mettendogli persino una mano sulla spalla.

In ogni caso, anche Melania Trump non si è inchinata davanti alle Loro Maestà. Ma per la First Lady valgono regole diverse. Infatti, secondo il protocollo di Corte non esiste un modo univoco di salutare il Re e la Regina, non si è obbligati a fare inchini o riverenze davanti a loro, anche se questa è la maniera tradizionale di rivolgersi loro.

Ma tornando a Kate, molti si sono chiesti perché questa volta non ha eseguito la sua impeccabile riverenza. Una spiegazione plausibile del gesto mancato è che la Principessa del Galles avesse già salutato Carlo, prima di rivederlo al fianco dei Trump.

Secondo il protocollo di Corte, inchino e riverenza vengono eseguiti davanti al Re e alla Regina per salutarli la prima volta che si incontrano in giornata, poi non è più necessario.

In generale, però, i membri della Famiglia Reale possono scegliere se fare o meno questo saluto tradizionale al Re e alla Regina, anche se è auspicabile che venga scelto in circostanze particolarmente formali, come può essere la visita di un Presidente straniero.

Tutti i membri della Corte, anche quelli che hanno il titolo di Sua Altezza Reale, come William e Kate, sono tenuti a inchinarsi davanti al Sovrano. Persino i bambini devono farlo. Ma appunto non si segue più strettamente alla lettera il cerimoniale, dunque la decisione è lasciata alle singole persone.

La Principessa del Galles ama molto le tradizioni e come è noto le piace mantenerle vive. Per questo, ci tiene a fare la riverenza a Carlo, quando è richiesta, anche se ha il privilegio di poterlo baciare sulla guancia, ovviamente solo se l’occasione lo permetta.