Kate Middleton rompe il protocollo e Macron ne approfitta

Kate Middleton e William rompono il protocollo all'arrivo dei Macron in Inghilterra. Non si erano mai comportati così in pubblico

Getty Images Macron fa l'occhiolino a Kate

Kate Middleton e William hanno accolto Emmanuel e Brigitte Macron a Londra e li hanno scortati al Castello di Windsor dove si sono ricongiunti con Carlo e Camilla, dove hanno fatto un giro in carrozza, hanno visitato una mostra di oggetti d’arte e infine hanno pranzato insieme. In attesa dello sfarzoso banchetto di Stato, che non si è tenuto a Buckingham Palace, chiuso per ristrutturazione, ma al Castello di Windsor dove la Principessa del Galles è apparsa con un magnifico abito rosso, in omaggio alla bandiera francese.

Getty Images

Kate Middleton rompe il protocollo

Dopo il cancro molte cose sono cambiate nella vita di Kate Middleton. Tra queste la stretta aderenza al protocollo di Corte che vieta contatti fisici e manifestazioni di affetto in pubblico, anche tra i coniugi. La Principessa e suo marito William erano molto scrupolosi in merito, tanto da essere persino criticati per il distacco che mantenevano durante gli impegni di Corte.

Getty Images

Le cose però hanno preso un’altra piega in questi ultimi mesi. Se un tempo le loro mani nemmeno si sfioravano, se nemmeno toccavano reciprocamente il braccio, adesso William e Kate cominciano a lasciarsi andare e si scambiano qualche discreto gesto d’affetto. Anche in occasioni formali come la visita di Stato del Presidente Macron e di sua moglie Brigitte.

È quindi accaduto che Kate e William abbiano infranto il protocollo. La Principessa del Galles ha teneramente posato la mano sulla schiena del marito, quasi a coinvolgerlo nell’incontro con gli illustri ospiti. In passato è capitato che fosse il Principe ad accarezzare la schiena della moglie, più per guidarla o spronarla a proseguire il percorso che stavano intraprendendo.

Getty Images

Ma la vera frattura dell’etichetta è avvenuta nel momento in cui le mani di William e Kate si sono sfiorate. La coppia non ha osato intrecciare le dita come facevano Harry e Meghan spudoratamente, ma quasi di nascosto si sono toccate. Un vero strappo alle regole per i Principi del Galles, di solito molto pudichi, come se volessero sostenersi a vicenda.

Kate Middleton, l’occhiolino di Macron durante il banchetto di Stato

Dunque, Kate sembra aver messo da parte le rigide formalità e nel clima conviviale del banchetto di Stato, Emmanuel Macron sembra approfittare della situazione.

Durante la cena di gala che si è tenuta a Windsor, c’era anche Lady Middleton. La sua presenza non era scontata, dato che fino all’ultimo non si sapeva se partecipasse o meno. Si tratta in effetti del suo primo banchetto di Stato dopo il cancro.

Kate era semplicemente raggiante ed elegantissima col suo lungo abito rosso di Givenchy, un omaggio alla bandiera francese. Secondo l’etichetta, la Principessa del Galles era seduta accanto a Emmanuel Macron a tavola. I due si sono tenuti buona compagnia durante la cena e mentre alzavano le coppe di champagne per brindare, il Presidente francese ne ha approfittato per strizzarle l’occhio.

Kate Middleton, il baciamano di Macron fuori dal contesto?

Molto discusso è stato anche il baciamano che Macron ha fatto a Kate, sebbene le sue labbra non abbiano toccato la pelle della Principessa, contrariamente a quanto ha fatto Carlo con Brigitte.

In realtà, il Presidente francese non ha infranto il protocollo. Il baciamano è un saluto molto formale e un po’ desueto. Per questo non si fa quasi mai, semplicemente non si usa più ed è stato sostituito con la stretta di mano o eventualmente, in caso di grande confidenza, con uno scambio di baci sulla guancia.

Kate Middleton in rosso Givenchy al banchetto di Stato

Ma tornando al gala a Windsor, Kate era magnifica. La Principessa del Galles ha voluto indossare un abito di un brand francese per rendere omaggio ai suoi ospiti. Si tratta di un vestito da sera con cappa, disegnato da Sarah Burton per Givenchy. Lady Middleton ha dunque scelto la stessa maison che ha creato l’abito da sposa di Meghan Markle.

Kate Middleton, la tiara di Diana

Kate lo ha abbinato alla tiara preferita di Diana, che ha già sfoggiato in altre occasioni, la Lover’s Knot, con diamanti e perle che richiamano i lunghi orecchini, realizzati da Cartier nel 1918, poi modificati nel 1922, per Dame Margaret Greville che li donò come lascito, insieme ai suoi preziosissimi gioielli alla Regina Madre. Inoltre, la Principessa del Galles portava i due ordini della Famiglia Reale, quello azzurro di Carlo, e quello giallo di Elisabetta.

Getty Images

Kate Middleton, le tre riverenze a Carlo e Camilla

Anche se Kate si è sciolta con William, è stata molto rispettosa dell’etichetta di Palazzo nei confronti di Carlo e Camilla. Infatti, non manca mai di eseguire la riverenza al cospetto dei Sovrani.

L’inchino o riverenza deve essere eseguito da chiunque incontri il Re e la Regina, familiari compresi. Di solito, si fa come saluto la prima volta che s’incrociano i Sovrani. E poi se si ha il permesso, è possibile baciarli sulla guancia.

Kate Middleton, le parole di Brigitte Macron

L’incontro tra Kate e i Macron è stato molto cordiale. I Principi del Galles hanno salvato dall’imbarazzo il Presidente francese dopo che la Première Dame ha rifiutato il suo aiuto per scendere la scaletta dell’aereo.

Comunque, Brigitte Macron è stata davvero cordiale con Lady Middleton. Infatti, alcuni esperti di lettura delle labbra hanno notato che Brigitte si è rivolta con queste parole a Kate: “È fantastico vederti. Sei bellissima”.