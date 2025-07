Kate Middleton, bellissima in rosa. Ma Macron viene umiliato da Brigitte

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton ha accolto, insieme a William, Brigitte ed Emmanuel Macron al loro arrivo a Londra. E non è mancato il siparietto inquietante della coppia presidenziale mentre scendevano dall’aereo. Anche l’incantevole Principessa del Galles in rosa Dior è riuscita a spostare l’attenzione dei media su di lei.

Kate Middleton, è gelo tra Emmanuel e Brigitte Macron

Abbiamo tutti in mente la scena imbarazzante in cui Brigitte Macron schiaffeggia il marito in mondovisione al loro arrivo in Vietnam. È passato poco tempo da quell’evento che l’Eliseo ha cercato di minimizzare e un incidente simile è accaduto di nuovo al loro arrivo a Londra per un viaggio di Stato di tre giorni. Sicuramente quanto è accaduto non è così grave, ma ha reso evidente la tensione tra Macron e la moglie.

Mentre scendeva la scaletta dell’aereo, il Presidente francese ha teso la mano verso Brigitte per aiutarla. Ma la Première Dame ha fatto finta di niente e ha preferito aggrapparsi al corrimano, ignorando completamente il marito. Un’altra scena degna di Melania e Donald Trump.

Può essere che Brigitte, concentrata su dove mettere i piedi per non cadere, non si sia accorta del gesto di Emmanuel, ma può anche essere che durante il viaggio in aereo abbiano bisticciato e lei abbia deciso di umiliarlo in qualche modo, ignorandolo.

Kate Middleton incanta in Dior

In ogni caso, l’imbarazzo è durato pochi minuti, grazie al tempestivo arrivo di Kate Middleton e William che li hanno accolti calorosamente in Gran Bretagna.

La Principessa del Galles ha reso omaggio agli ospiti francesi indossando un completo rosa cipria, composto dalla iconica giacca di Dior, la Bar Jacket 30 Montaigne Rose Des Vents della collezione 2024. Il capo è stato rivisitato dalla stilista italiana Maria Grazia Chiuri, ispirandosi all’originale, creato per la prima volta nel 1947 dallo stesso Dior. Kate l’ha abbinata a una gonna in tulle ampia e vaporosa e a un cappello, firmato Jess Collett, sotto il quale ha lasciato sciolti i lunghi capelli ondulati.

Kate portava degli orecchini appartenuti alla Principessa Diana e una collana di perle della collezione di Elisabetta II. Invece, Brigitte Macron indossava un elegantissimo abito bianco con decori dorati.

Kate Middleton, il baciamano di Macron

I Principi del Galles hanno accolto calorosamente i loro ospiti, mentre Emmanuel Macron ha salutato con un elegante baciamano, ovviamente senza sfiorare le labbra sulla pelle, Kate.

Poi la coppia presidenziale è salita in auto e anche li i due coniugi si sono ignorati, tanto che Brigitte ha preso il cellulare dalla borsa.

Getty Images

La mattinata è proseguita con un giro in carrozza per le strade di Windsor dove Kate è apparsa raggiante ed elegante. Mentre Brigitte ed Emmanuel Macron si trovavano sulla stessa vettura di Carlo e Camilla. La Regina indossava un brillante abito di chiffon verde smeraldo di Anna Valentine e un cappello di Philip Treacy, abbinato a una spilla di smeraldi e diamanti appartenuta ad Elisabetta II. Il Re è stato visto con un vaso capillare rotto nell’occhio e ciò ha destato un po’ di preoccupazione.