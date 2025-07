Kate Middleton, la giacca da 3.450 euro che piace a Regine e Principesse

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha indossato per la prima volta un look di Dior in occasione della visita di Stato di Emmanuel e Brigitte Macron a Londra, ma la sua scelta non esattamente originale. Infatti, l’iconica la Bar Jacket 30 Montaigne Rose Des Vents da 3.450 euro è uno dei pezzi preferiti dalle teste coronate. L’hanno indossata, prima della Principessa del Galles, Mary di Danimarca e Beatrice Borromeo.

Kate Middleton, la giacca iconica di Dior

Kate Middleton ha sfoggiato un look firmato Dior per omaggiare Emmanuel e Brigitte Macron durante il loro viaggio ufficiale in Inghilterra. La Principessa del Galles non si è limitata semplicemente a indossare abiti francesi, ma ha scelto un modello iconico.

Infatti, si è presentata alla cerimonia di benvenuto per i Macron, dove rappresentava la Monarchia britannica, con la giacca iconica di Dior, simbolo del made in France. Si tratta infatti della Bar Jacket 30 Montaigne Rose Des Vents. Questo capo è stato ideato da Christian Dior nel 1947 ed è stato successivamente rivisitato. La giacca di Kate è stata ridefinita da Maria Grazia Chiuri (prima stilista donna del brand), sul disegno originale del fondatore della maison.

Getty Images

È un blazer a monopetto, sciancrato, con tasche laterali, molto elegante e molto femminile. Il suo costo? Circa 3.450 euro. Lady Middleton l’ha scelto color rosa cipria, ma è realizzato in diversi colori.

Kate Middleton, Beatrice Borromeo e Mary di Danimarca con la stessa giacca

Questa giacca di Dior è un capo intramontabile, adatto per le occasioni più formali, ma portabile anche in circostanze meno ufficiali e impegnative, se sapientemente abbinato.

Soprattutto, però, è una leggenda della moda e Kate non è certo la prima tra le donne blasonate a indossarlo. Per fare esempi recenti, prima della Principessa del Galles, abbiamo visto indossare la Bar Jacket 30 Montaigne Rose Des Vents a Beatrice Borromeo nel 2022 alla Festa Nazionale di Monaco.

Getty Images

Era inevitabile, visto che la moglie di Pierre Casiraghi è brand ambassador di Dior. La Borromeo la indossò di color rosso, abbinandola a una longuette dello stesso colore e décolleté in suede in tinta. Completò il suo look con un importante cappello a tesa larga, molto sofisticato.

Poi, nel marzo 2025 anche Mary di Danimarca sfoggiò la giacca di Dior durante il suo viaggio di Stato in Francia. Dunque, proprio come Kate, la Regina danese pensò di rendere omaggio a Parigi con questo iconico capo. Lei lo scelse bianco e, come Beatrice Borromeo, lo abbinò a una longuette dello stesso colore, mentre ai piedi calzava delle décolleté bianche e nere.

Getty Images

Kate Middleton, il look monocromatico da 8.240 euro

Lady Middleton, lasciandosi ispirare da Beatrice e da Mary, ha scelto di coordinare la sua giacca Dior rosa a una gonna in tulle, tipo Degas, dello stesso colore, creata anch’essa dalla maison francese. Il suo prezzo? Circa 4.295 euro che sommati al costo del blazer fanno in totale più o meno 8.240 euro di look a cui però va aggiunto il cappello di Jess Collett Milliner e le décolleté di Gianvito Rossi.

Per non parlare del valore inestimabile dei gioielli che ha indossato, come gli orecchini con diamanti e perle a goccia, appartenuti a Diana, e la collana con tre fila di perle della Regina Elisabetta.