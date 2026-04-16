Kate Middleton, svelato il gioiello inestimabile che condivide con un’altra Regina

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e Mary di Danimarca: stili a confronto

Kate Middleton possiede svariati gioielli personali, molto preziosi, la maggior parte dei quali sono regali di William o li ha ereditati dalla Regina Elisabetta. Ma ha la possibilità di indossare anche alcuni pezzi inestimabili che appartengono al tesoro della Corona, tra cui le tiare. In particolare c’è un diadema con perle cui la Principessa del Galles è particolarmente affezionata e che condivide con Mary di Danimarca. Quest’ultima infatti ne possiede uno molto simile.

Kate Middleton e Mary di Danimarca, stili identici

Kate Middleton e Mary di Danimarca sono note per avere gusti affini. Anche se vengono vestite generalmente da stilisti differenti, appoggiandosi entrambe preferibilmente ai brand del loro Paese, spesso indossano look molto simili.

Kate e Mary amano le linee pulite, gli outfit monocromatici, le décolleté dal tacco sottile, i fascinator e i capelli con veletta. Fin da quando erano rispettivamente Duchessa e Principessa sono riconosciute come “gemelle” nei look.

Ma la somiglianza non si limita solo ad abiti e accessori. Infatti comprende anche i gioielli. Kate e Mary sono affezionate a due tiare che sono molto simili tra loro ed entrambe sono decorate con perle.

Kate Middleton, la tiara Lover’s Knot

La Lover’s Knot è la tiara più indossata dalla Principessa del Galles. Era il diadema preferito anche dalla Principessa Diana. Kate la sfoggiò per la prima volta nel 2015 e da allora l’ha scelta in diverse occasioni.

Elisabetta II l’aveva concessa a Diana ma dopo la sua morte rimase in cassaforte per molti anni, finché la moglie di William osò portarla. Le sue origini risalgono al 1913, quando la Regina Maria di Teck la commissionò alla Maison Garrard.

Mary di Danimarca, la sua tiara con perle

Più antica, ma molto simile, è la tiara preferita di Mary, che recentemente ha perso il padre. Essendo Regina, ha ereditato questo oggetto che ora le appartiene, poiché è di proprietà statale ma fa parte della collezione privata delle Sovrani danesi.

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La tiara di perle risale al 1820, quando fu realizzata per le nozze della Principessa Luisa di Prussia con il Principe Federico dei Paesi Bassi. Entrò a far parte della collezione danese dopo il matrimonio di Lovisa di Svezia, nipote di Luisa e Federico, con il futuro Federico VIII, e anni dopo divenne uno dei gioielli preferiti della Regina Margherita II.

Carolina di Monaco, l’eleganza delle perle

Le perle sono espressione di eleganza. E anche un’icona di stile come Carolina di Monaco, che indossa raramente i diademi lasciandoli alla cognata Charlene, possiede una tiara in diamanti e perle.

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Disegnata da Cartier, risale al 1920, quando la Principessa Charlotte, Duchessa di Valentinois, scambiò le sue romantiche promesse nuziali con il Conte Pierre Polignac. Realizzata in oro e platino e impreziosito da grandi perle a forma di goccia, la tira fu indossato dalla Principessa fino a quando non lo lasciò in eredità al suo unico figlio, Ranieri III, padre di Carolina.