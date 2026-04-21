Chiara Ferragni, paura in aereo durante il ritorno dal viaggio in Namibia

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IPA Chiara Ferragni, ritorno turbolento dal viaggio in Namibia

Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni ha condiviso con la sua community piccoli frammenti del suo ultimo viaggio in Namibia. Tra safari, cieli infiniti e paesaggi desertici mozzafiato, il racconto social è stato quello di una pausa lontana dalla frenesia milanese, fatta di ritmi più lenti e momenti da assaporare fino in fondo.

Ora, l’imprenditrice digitale è tornata in Italia: un ritorno alla realtà che, però, non è stato così soft: il volo verso l’Italia si è trasformato in un’esperienza tutt’altro che rilassante, complice il maltempo che ha reso il rientro decisamente più turbolento del previsto.

Chiara Ferragni, paura sull’aereo di ritorno dalla Namibia

Quando si torna da un viaggio molto intenso, non sempre il rientro è all’altezza delle aspettative. Lo sa bene Chiara Ferragni, che nelle sue storie Instagram ha condiviso anche il lato meno patinato del suo ritorno dalla Namibia, meta che l’ha vista protagonista nei primi giorni di aprile.

Tra i video pubblicati, la si vede seduta al suo posto in aereo mentre, fuori dal finestrino, prende forma un temporale impressionante: cielo scurissimo e lampi che illuminano la scena. È lei stessa a raccontarlo in camera, ammettendo di essere un po’ agitata e di non aver mai visto qualcosa di simile durante un volo.

Poi, una volta atterrata a Milano sana e salva, anche un piccolo dettaglio che non è passato inosservato: una macchia di caffè sui pantaloni, forse conseguenza di un viaggio decisamente movimentato.

Chiara Ferragni in Namibia, il viaggio della rinascita

Dopo una tappa in Portogallo, Chiara Ferragni è partita per quella che lei stessa ha definito una delle esperienze più belle mai vissute. Un viaggio che desiderava fare da tempo e che ha finalmente preso forma in Namibia. Le immagini condivise parlano abbastanza chiaro: paesaggi mozzafiato e ritmi lenti da cui si percepisce una serenità che non si vedeva da un po’.

“Questo viaggio in Namibia non è stata solo un’avventura: per me è stato chiudere un cerchio. Sentirsi presente, essere nella natura, sentirsi amata e capire davvero perché le cose dovevano andare in un certo modo per essere più felice al 1000% e più me stessa di quanto non lo sia mai stata. Africa sei sempre magica e non vedo l’ora di tornare” ha scritto Chiara sotto alcune foto.

Forse non è nemmeno così sorprendente. Questo viaggio arriva dopo un periodo piuttosto pesante: la fine del matrimonio con Fedez, il caso del Pandoro-Gate e tutta l’attenzione mediatica che negli ultimi anni le è rimasta addosso. Più che una semplice vacanza, sembra proprio un momento per staccare davvero, rimettere un po’ di ordine e capire da dove ripartire.

A rendere tutto ancora più speciale, poi, la nuova relazione con José Hernandez, che l’ha accompagnata durante il viaggio, anche se i due hanno scelto di non mostrarsi insieme sui social.

Intanto, mentre Fedez e Giulia aspettano un bambino, l’impressione è che gli ex Ferragnez abbiano trovato un nuovo equilibrio. Strade diverse, sì, ma con la sensazione che entrambi stiano andando avanti in modo sereno, ognuno a modo proprio.