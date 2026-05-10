Chiara Ferragni, il gesto che ufficializza l’amore con Josè Hernandez

IPA Chiara Ferragni

Più che dichiarazioni o annunci in grande stile, oggi basta ormai uno scatto condiviso al momento giusto: Chiara Ferragni ha condiviso nelle stories su Instagram una foto insieme a José Hernandez, con un cuore. Tutto qui, eppure è tutto. Dopo mesi di indiscrezioni, paparazzate e voci mai confermate, l’imprenditrice digitale ha scelto il giorno del suo 39esimo compleanno per mostrare al mondo il suo nuovo compagno. Un gesto lontanissimo dalla sovraesposizione a cui ci aveva abituati in passato.

Chiara Ferragni, compleanno tra amore, amici e famiglia

Il compleanno di Chiara Ferragni è stato festeggiato in una cornice d’eccezione (il lago di Como), con un pranzo, circondata dagli amici più stretti e dalla famiglia (presenti le immancabili sorelle Valentina e Francesca). Nelle foto condivise sui social si vede un’atmosfera rilassata e festosa, come richiede l’occasione: la Ferragni raggiante in una gonna celeste con un grande fiocco, le candeline sulla torta, i sorrisi degli invitati. E poi lui, José Hernandez, il nuovo amore.

Di José Hernandez si è parlato molto in questi mesi, ma sempre a partire dalle indiscrezioni e mai dalle sue parole. Manager di origini colombiane, riveste il ruolo di Global Business Manager nel settore degli pneumatici e mantiene il suo profilo Instagram privato. Non ha legami con il mondo dello spettacolo e non ha rilasciato interviste dopo le prime indiscrezioni sul flirt.

Un profilo che segna un cambio di rotta evidente anche sul profilo di Chiara, che per il compleanno si è regalata un augurio sincero: “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita“. Dopo la fine turbolenta del matrimonio con Fedez (che diventerà presto papà per la terza volta con la compagna Giulia Honegger), la relazione con Tronchetti Provera e il peso del Caso Pandoro (è stata prosciolta), sembra aver cercato – e trovato – il suo baricentro.

Come è nata la storia tra Chiara Ferragni e José Hernandez

I due si sono conosciuti a Capodanno, in Colombia, dove Chiara aveva deciso di festeggiare l’arrivo del 2026 con gli amici. L’incontro con Hernandez è avvenuto grazie a conoscenze comuni, e la scintilla – stando a chi li conosce – è scattata immediatamente. Chi è vicino alla coppia li ha descritti come “due quattordicenni alla prima cotta”.

Da quel Capodanno le cose sono andate avanti, anche se sempre lontano dai riflettori. I due si sono frequentati a Milano e fuori, e a Pasqua è arrivato un passo importante: una vacanza in Portogallo a cui hanno partecipato anche Leone e Vittoria, i figli che Chiara ha avuto da Fedez. I paparazzi del settimanale Chi li hanno fotografati in spiaggia, tra coccole e complicità, e poco dopo la coppia è volata insieme in Namibia.

In questi mesi, Hernandez non è mai comparso nei contenuti social di Ferragni: una scelta di riservatezza che l’imprenditrice ha rispettato, probabilmente anche per tutelare un rapporto ancora fresco dalla pressione mediatica. La foto del compleanno, però, segna un cambio di passo. E per Chiara Ferragni, dopo tutto quello che ha attraversato negli ultimi anni, è forse il segnale più forte di tutti.