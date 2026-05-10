Chiara Ferragni, il gesto che ufficializza l’amore con Josè Hernandez

Chiara Ferragni ha ufficializzato la storia con Josè Hernandez anche sui social in occasione del suo compleanno

Foto di Serena De Filippi

Serena De Filippi

Lifestyle Editor

Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

Pubblicato:

Chiedi a DiLei

Chiara Ferragni, il gesto che ufficializza l’amore con Josè Hernandez
IPA
Chiara Ferragni
Quali sono i progetti di Chiara Ferragni? Chi è José Hernandez? Dove si trova il lago di Como?

Più che dichiarazioni o annunci in grande stile, oggi basta ormai uno scatto condiviso al momento giusto: Chiara Ferragni ha condiviso nelle stories su Instagram una foto insieme a José Hernandez, con un cuore. Tutto qui, eppure è tutto. Dopo mesi di indiscrezioni, paparazzate e voci mai confermate, l’imprenditrice digitale ha scelto il giorno del suo 39esimo compleanno per mostrare al mondo il suo nuovo compagno. Un gesto lontanissimo dalla sovraesposizione a cui ci aveva abituati in passato.

Chiara Ferragni, compleanno tra amore, amici e famiglia

Il compleanno di Chiara Ferragni è stato festeggiato in una cornice d’eccezione (il lago di Como), con un pranzo, circondata dagli amici più stretti e dalla famiglia (presenti le immancabili sorelle Valentina e Francesca). Nelle foto condivise sui social si vede un’atmosfera rilassata e festosa, come richiede l’occasione: la Ferragni raggiante in una gonna celeste con un grande fiocco, le candeline sulla torta, i sorrisi degli invitati. E poi lui, José Hernandez, il nuovo amore.

Di José Hernandez si è parlato molto in questi mesi, ma sempre a partire dalle indiscrezioni e mai dalle sue parole. Manager di origini colombiane, riveste il ruolo di Global Business Manager nel settore degli pneumatici e mantiene il suo profilo Instagram privato. Non ha legami con il mondo dello spettacolo e non ha rilasciato interviste dopo le prime indiscrezioni sul flirt.

Un profilo che segna un cambio di rotta evidente anche sul profilo di Chiara, che per il compleanno si è regalata un augurio sincero: “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita“. Dopo la fine turbolenta del matrimonio con Fedez (che diventerà presto papà per la terza volta con la compagna Giulia Honegger), la relazione con Tronchetti Provera e il peso del Caso Pandoro (è stata prosciolta), sembra aver cercato – e trovato – il suo baricentro.

Come è nata la storia tra Chiara Ferragni e José Hernandez

I due si sono conosciuti a Capodanno, in Colombia, dove Chiara aveva deciso di festeggiare l’arrivo del 2026 con gli amici. L’incontro con Hernandez è avvenuto grazie a conoscenze comuni, e la scintilla – stando a chi li conosce – è scattata immediatamente. Chi è vicino alla coppia li ha descritti come “due quattordicenni alla prima cotta”.

Da quel Capodanno le cose sono andate avanti, anche se sempre lontano dai riflettori. I due si sono frequentati a Milano e fuori, e a Pasqua è arrivato un passo importante: una vacanza in Portogallo a cui hanno partecipato anche Leone e Vittoria, i figli che Chiara ha avuto da Fedez. I paparazzi del settimanale Chi li hanno fotografati in spiaggia, tra coccole e complicità, e poco dopo la coppia è volata insieme in Namibia.

In questi mesi, Hernandez non è mai comparso nei contenuti social di Ferragni: una scelta di riservatezza che l’imprenditrice ha rispettato, probabilmente anche per tutelare un rapporto ancora fresco dalla pressione mediatica. La foto del compleanno, però, segna un cambio di passo. E per Chiara Ferragni, dopo tutto quello che ha attraversato negli ultimi anni, è forse il segnale più forte di tutti.

Chiara Ferragni CompleanniStar e Vip