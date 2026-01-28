Kate Middleton, quando Charlotte indosserà la sua prima tiara: le regole di Corte

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Charlotte e Kate Middleton

Kate Middleton è molto attenta a proteggere la privacy dei i suoi tre figli George, Charlotte e Louis e per questo lei e William controllano e veicolano personalmente le notizie che vengono pubblicate su di loro, facendo piccole rivelazioni sulla vita di famiglia e pubblicando foto sui social. In particolare, ultimamente sta crescendo l’attenzione intorno alla Principessina.

Kate Middleton, Charlotte al centro dell’attenzione

Forse perché è l’unica figlia femmina di William e Kate, forse perché è sempre più somigliante alla mamma o forse perché parlare di George, futuro Re, è più scontato, sono molte le domande che vengono fatte su Charlotte.

La secondogenita di William e Kate Middleton attrae l’attenzione man mano che cresce. Il prossimo 2 maggio Charlotte compirà 11 anni e si sta avviando verso l’adolescenza. Presto dovrà essere più presente agli eventi di Corte, oltre a quelli cui partecipa fin da piccola, come il Trooping the Colour. D’altro canto, questo è il destino di tutte le Principessine, anche quando non erediteranno il trono. Basti pensare all’Infanta Sofia, secondogenita di Letizia e Felipe di Spagna.

Charlotte non è mai stata intimorita dai grandi eventi pubblici, differentemente da suo fratello George. Ed è sempre stata impeccabile in ogni circostanza, anche la più noiosa per una bimba piccola.

La Principessina sta anche sviluppando un suo gusto nel vestire, decisamente influenzata da sua mamma Kate, come è naturale che sia. Da lei ha copiato la sua pettinatura preferita, ma ha anche ereditato la passione per lo sport.

Kate Middleton, quando Charlotte indosserà la prima tiara

A proposito di look, in molti iniziano a chiedersi quando Charlotte indosserà la sua prima tiara. In quanto Principessa, ha il diritto di portare i diademi in occasioni di gala, come i ricevimenti di Stato. Ma dovremo aspettare ancora qualche anno per vederla col prezioso gioiello.

Innanzitutto, perché è ancora troppo giovane per partecipare a eventi serali dove generalmente sono richieste le tiare. Tuttavia, è altamente probabile che Charlotte la indosserà prima di sua madre Kate che sfoggiò la sua prima tiara a 29 anni, in occasione del suo matrimonio con William.

Anche la Regina Elisabetta e Lady Diana portarono il loro primo diadema il giorno delle nozze. D’altro canto la Principessa Margaret indossò la tiara per la prima volta all’età di 18 anni, indossando la fascia di diamanti a losanga della Regina Mary in occasione di uno degli eventi di insediamento della regina Giuliana dei Paesi Bassi nel 1948.

La Principessa Anna invece indossò la tiara Cartier Halo all’inaugurazione ufficiale del Parlamento nel 1967, quando aveva 17 anni.

Quindi, può essere che vedremo Charlotte con la tiara prima delle sue nozze. Un piccolo assaggio lo abbiamo visto all’incoronazione di nonno Re Carlo e della Regina Camilla, quando sfoggio un prezioso cerchietto scintillante.