Kate Middleton, la nuova scuola prestigiosa di Charlotte da 20mila sterline a trimestre

Kate Middleton e William avrebbero già scelto la scuola secondaria per Charlotte, un istituto esclusivo che costa fino a 20mila sterline a trimestre.

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Getty Images Charlotte

Kate Middleton e William avrebbero già le idee chiare su dove iscrivere Charlotte quando inizierà la scuola secondaria. Pare che la loro scelta sia orientata sul prestigioso Wellington College, le cui rette oscillano tra le 15mila e le 20mila sterline a trimestre.

Kate Middleton, la scelta difficile per Charlotte

Kate Middleton e William stanno quindi già valutando la nuova scuola per la loro secondogenita, Charlotte, che il prossimo 2 maggio compirà 11 anni. Attualmente, la Principessa sta frequentando la Lambrook School nel Berkshire con i suoi due fratelli, George e Louis, ma tra un paio d’anni dovrà iniziare la secondaria e quindi cambiare istituto.

Perciò, i tempi sono ormai maturi per la Principessa e il Principe del Galles per guardarsi attorno, prendere informazioni e infine iscrivere Charlotte alla nuova scuola.

D’altro canto, hanno già fatto esperienza con George che il prossimo anno lascerà la Lambrook per iniziare l’istruzione secondaria. Stando a fonti vicine alla coppia, William e Kate hanno iniziato a pensare alla nuova scuola del loro primogenito almeno un paio di anni fa.

La ricerca del college per George è stata motivo di dissapori tra i due, perché la vedono diversamente sebbene entrambi siano consapevoli che è fondamentale dare al proprio figlio un’educazione adeguata al suo futuro di Re. Per questo non è stata una scelta facile.

Stando alle ultime indiscrezioni, il prossimo settembre George dovrebbe andate a Eton, la stessa scuola frequentata da William e Harry, ma non ci sono certezze. Infatti, Kate e Will non hanno fatto dichiarazioni in proposito, anche per proteggere la privacy di loro figlio. Ci si aspetta comunque che al termine dell’estate il Palazzo faccia un annuncio formale e che, quando suonerà la prima campanella, mamma Kate condivida una foto di George nella nuova scuola.

Kate Middleton, la scuola esclusiva di Charlotte

Non meno difficile è comunque la scelta che la Principessa del Galles e consorte sono chiamati a prendere per la secondogenita, Charlotte. Anche se per un paio di anni la Principessina continuerà a frequentare la Lambrook School con suo fratello Louis, William e Kate stanno prendendo informazioni.

Si ritiene che tra gli istituti favoriti ci sia il Wellington College, una scuola esclusiva, che prevede rette da 15.250 sterline per gli studenti esterni e da 20.750 sterline per gli studenti interni. Però, il prestigioso collegio avrebbe il vantaggio, oltre a garantire un’eccellente istruzione, di essere poco distanze all’attuale residenza dei Principi, Forest Lodge. Dunque, Charlotte potrebbe restare a casa.

A rivelare l’interesse di William e Kate per il Wellington College, è stata Melanie Sanderson, caporedattrice per The Good Schools Guide. “Mi è stato detto che Wellington potrebbe essere una scuola adatta alla Principessa Charlotte“, ha raccontato, precisando che la coppia potrebbe aver fatto richiesta a più istituti.

E ha aggiunto: “Se Charlotte andrà in una scuola mista, potrebbero farla frequentare anche da suo fratello Louis. Dal punto di vista logistico, sarebbe una soluzione ideale”.

Il Wellington College è stato fondato dalla Regina Vittoria. Si tratta di scuola mista che si estende su 400 acri ed è nota per garantire un’istruzione eccellente.