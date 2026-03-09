Kate Middleton, la scelta da 60mila sterline per il futuro di George

Kate Middleton e il Principe William avrebbero scelto il Marlborough College per l'istruzione del Principe George (e la Principessa Charlotte)

IPA Kate Middleton

Il futuro della Corona passa anche dai banchi di scuola, e Kate Middleton sembra avere le idee molto chiare su quale sia il percorso migliore per il Principe George. La Principessa del Galles, che si unisce oggi 9 marzo a Re Carlo e alla Regina Camilla per l’annuale cerimonia del Commonwealth Day presso l’Abbazia di Westminster, è stata avvistata in un luogo molto speciale per lei. Nonostante le speculazioni su un possibile futuro a Eton, sulle orme del padre William e dello zio Harry, pare che la scelta stia ricadendo su un istituto differente, confermando le indiscrezioni circolate mesi fa.

George al Marlborough College: la visita segreta di William e Kate

Le voci sul futuro scolastico di George, che a dodici anni si appresta a lasciare la Lambrook School, hanno trovato conferma in un episodio curioso avvenuto nel Wiltshire. il Principe William e Kate Middleton, insieme ai Principi George e Charlotte, sono stati visti aggirarsi tra le mura del Marlborough College, l’istituto misto da 60.000 sterline l’anno dove proprio Kate ha studiato in passato. La visita non è passata inosservata agli studenti della scuola, che hanno raccontato di insegnanti “stressati” intenti a sgomberare i cortili per non tradire la privacy reale, come riportato dal Daily Mail. Alcuni ragazzi, incuriositi dal trambusto e da una mostra d’arte organizzata quasi “a caso”, sono riusciti a scorgere la coppia reale scendere da un’auto elegante proprio nel campus.

Il futuro Re d’Inghilterra potrebbe quindi frequentare l’istituto di sua madre, un luogo che per Kate ha rappresentato una vera e propria rinascita dopo i difficili anni del bullismo vissuti alla Downe House. Già frequentato in passato anche dalla Principessa Eugenia, l’ambiente co-educativo del Marlborough College permetterebbe a George e, in futuro, anche a Charlotte (così come a Louis) di studiare insieme. La decisione finale non è stata ancora resa ufficiale, ma l’interesse mostrato dai Galles per Norwood Hall e per le attività della scuola lascia intendere che il primogenito potrebbe iniziare il suo nuovo percorso nel Wiltshire.

Il messaggio di Kate e l’impegno per il Commonwealth

Oltre alle preoccupazioni di mamma, Kate non dimentica i suoi doveri ufficiali e il suo ruolo di guida. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Principessa ha voluto condividere un pensiero attraverso i social, e ha reso omaggio alla “forza silenziosa” delle donne che alimentano la speranza e la resilienza nelle comunità. Un messaggio che racconta l’impegno che Kate porta avanti da anni con convinzione con la Royal Foundation Centre for Early Childhood, fondata nel 2021: uno dei suoi progetti più importanti.

Lunedì 9 marzo, i Principi del Galles fanno fronte comune con Re Carlo per celebrare la rete di cinquantasei nazioni che include anche Gabon e Togo: un momento di grande unione familiare, un segnale di continuità necessario per la Monarchia in un anno di grandi cambiamenti e di troppi scandali, come l’arresto di Andrea, a cui sono stati tolti anche i titoli. Kate Middleton e il Principe William continuano a essere il perno su cui ruota il futuro della Famiglia Reale.