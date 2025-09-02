Kate Middleton, il primo giorno di scuola dei tre figli è davvero molto speciale

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton, il primo giorno di scuola dei figli nel 2022

Kate Middleton si prepara al rientro a scuola dei tre figli, George, Charlotte e Louis. Questo è un inizio speciale infatti questo è l’ultimo anno in cui i suoi bambini frequenteranno lo stesso istituto, la Lambrook School nel Berkshire,

Kate Middleton, un primo giorno di scuola molto speciale

Stando a quanto riporta il sito dell’esclusiva Lambrook School, le lezioni riprenderanno mercoledì 3 settembre. Dunque, i tre figli di William e Kate Middleton stanno vivendo il loro ultimo giorno di vacanza e presto torneranno sui banchi. Non sappiamo se siano felici di ricominciare la scuola e rivedere i loro compagni. Nulla trapela, ma è facile immaginare che, come tutti i bambini, non siano entusiasti all’idea di tornare a studiare.

Comunque, possono consolarsi perché le prossime vacanze non sono poi così lontane e sicuramente sono più lunghe di quelle degli studenti italiani. Infatti, stando al calendario pubblicato dallo loro scuola, le lezioni saranno sospeso dal 17 ottobre al tre novembre, per le vacanze di metà trimestre.

Per Kate questo è un inizio anno molto speciale. Infatti, per l’ultima volta accompagnerà tutti e tre i figli alla Lambrook School. Infatti, l’anno prossimo, George, che avrà 12 anni, andrà in un altro istituto. Stando alle ultime indiscrezioni, sarà accolto all’Eton College dove ha studiato anche suo papà William e suo zio Harry. Mentre Charlotte e Louis resteranno nell’attuale scuola per completare l’istruzione primaria.

Non a caso, William e Kate hanno scelto di traslocare a Forest Lodge, sempre a Windsor, per restare vicini alla scuola dei figli.

I figli del Principe e della Principessa di Galles hanno iniziato a frequentare la Lambrook School nel 2022, anno in cui la famiglia si trasferì all’Adelaide Cottage con l’intento di stare più vicina alla Regina Elisabetta, gravemente malata. Infatti, morì l’8 settembre di quell’anno.

William e Kate decisero di restare comunque a Windsor, anche per evitare troppi cambiamenti ai figli.

Kate Middleton, quando i suoi figli iniziarono ad andare a scuola

Infatti, George e Charlotte avevano iniziato a frequentare un’altra scuola, prima della Lambrook. Si trattava della Thomas’s Battersea, un esclusivo istituto di Londra.

Nel 2017 il primogenito di Lady Middleton varcò per la prima volta i cancelli della scuola, accompagnato da suo padre William. Il piccolo sembrava imbronciato e poco convinto. Mamma Kate non era con lui, perché, incinta di Louis, soffriva di forti nausee mattutine. Due anni dopo toccò a Charlotte fare il suo ingresso alla Thomas’s Battersea. La Principessina poteva però contare sulla presenza del fratello maggiore e su entrambi i genitori per affrontare il suo primo giorno di scuola.

Mentre Louis ha iniziato la scuola proprio alla Lambrook nel 2022 e adesso che ha sette anni potrebbe sfruttare il privilegio di rimanere lì a dormire insieme ai suoi compagni.

Kate ha celebrato il primo giorno di scuola dei tre figli con una serie di ritratti dedicati, scattati da lei personalmente e condivisi sui suoi profili social ufficiali.