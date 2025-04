Kate Middleton, Louis diventa grande e ottiene questo enorme vantaggio

Fonte: Getty Images Louis con mamma Kate Middleton

Kate Middleton e William si apprestano a festeggiare il compleanno del Principino Louis, il più piccolo della famiglia, che il prossimo 23 aprile spegne 7 candeline. E presto potrà godere di un privilegio che suo fratello George e sua sorella Charlotte, più grandi di lui, già hanno.

Kate Middleton, mamma orgogliosa

La prossima settimana sarà di grandi festeggiamenti per Kate Middleton. Domenica infatti è Pasqua e come vuole la tradizione, la Principessa, William e i loro tre bambini si uniranno a Re Carlo, Camilla e al resto della Famiglia Reale per la messa solenne nella cappella di San Giorgio.

A Pasquetta i Principi del Galles dovrebbero tornare nel Norfolk dove con ogni probabilità festeggeranno in forma ristretta Louis che il 23 aprile compie 7 anni. Quasi certamente si uniranno i nonni materni e Kate organizzerà qualche gioco all’aria aperta. Il contatto con la natura per lei è fondamentale, come ha recentemente dimostrato nel suo incontro con gli scout. E ha trasmesso ai suoi figli questo amore per i boschi, la campagna e tutte le attività che si possono fare fuori casa. Altrettanto probabilmente Kate celebrerà il compleanno del figlio, condividendo su Instagram un suo nuovo ritratto.

Anche se è il più piccolo di casa, Louis è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi anche fuori dalla famiglia. A quattro anni aveva fatto ridere il mondo, facendo i capricci con mamma Kate durante i festeggiamenti per il giubileo della bisnonna Elisabetta. Lo scorso Natale invece aveva commosso tutti, quando Lady Middleton rivelò il contenuto del bigliettino che aveva scritto per i nonni materni, ringraziandoli di aver giocato con lui, mentre la mamma si stava curando contro il cancro.

E poi, più recentemente, ha dimostrato di avere doti da fotografo immortalando Kate nel bosco. La foto fu usata per celebrare la giornata contro il cancro.

Con George e Charlotte va molto d’accordo, anche se sua sorella lo mette in riga quando fa l’esuberante e non esita a correggerlo in pubblico.

Kate Middleton, il nuovo privilegio di Louis

Dunque, Louis sta diventando grande e adesso che compie 7 anni potrà godere di un privilegio che già George e Charlotte hanno.

Come è noto, tutti e tre i figli di William e Kate frequentano la Lambrook School nel Berkshire che dà la possibilità a tutti i suoi allievi, dai 7 anni in su, di trascorrere qualche notte nel dormitorio scolastico. Un vantaggio emozionante di cui presto anche Louis potrà godere.

In realtà, non è noto se i figli dei Principi del Galles abbiano mai trascorso qualche notte fuori casa, a scuola assieme ai loro amici, ma certo questa possibilità dà loro la sensazione di essere grandi. Anche perché come si legge sul sito della scuola: “Nei mesi estivi a Lambrook, tutti i nostri ospiti possono dedicarsi a nuoto, cricket, golf e altri sport all’aperto fino a tarda sera. In inverno, a partite di baseball al coperto, cucina e pasticceria, serate al cinema, serate con falò e altre attività simili assicurano che non ci si annoi mai!”.

Finalmente, anche Louis potrà condividere questo privilegio con George e Charlotte. Anche perché il più piccolo dei bambini di William e Kate non ha potuto fare l’esperienza unica di partecipare a un viaggio di Stato con mamma e papà, mentre suo fratello e sua sorella possono vantarsi di averlo fatto quando avevano entrambi poco più di un anno.