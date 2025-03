Kate Middleton, il privilegio che è stato negato a Louis. Almeno per ora

Fonte: Getty Images Kate Middleton con Louis

Kate Middleton si appresta a festeggiare il settimo compleanno di suo figlio Louis che è nato il 23 aprile 2018. A differenza dei suoi due fratelli maggiori, il terzogenito della Principessa del Galles non ha ancora avuto l’occasione di fare una cosa speciale coi suoi genitori, ossia un viaggio di Stato all’estero.

Kate Middleton, mamma presente per i figli

Kate Middleton e William sono genitori molto presenti. Cercano di dare ai loro tre figli un’infanzia il più normale possibile. Vogliono essere presenti nella loro vita, malgrado i numerosi impegni di Corte che spesso li costringono a stare fuori casa intere giornate e anche a volte la sera.

Ma si sforzano di trovare sempre del tempo per i loro bambini. Kate, come una qualsiasi altra mamma, li accompagna a scuola la mattina. Ed è stata spesso avvistata alle partite di calcio di George e di Louis, come ai saggi di danza di Charlotte. Inoltre, gioca con loro il pomeriggio. Insieme si divertono a cucinare dolcetti e perfino la cena. E quando la stagione lo permette, organizza gare e altre attività all’aria aperta per loro.

Dopo il cancro, Kate ha dato ancora più peso al suo ruolo di mamma e ha fatto capire molto chiaramente che George, Charlotte e Louis vengono prima di ogni altra cosa, anche di Re Carlo.

Kate Middleton, quello che non ha fatto fare a Louis

D’altro canto, William e Kate non sono genitori come tutti gli altri. Sono destinati a diventare Sovrani di Gran Bretagna, così come dopo di loro lo sarà George. Di conseguenza, per quanto si sforzino di dare ai loro figli un’infanzia normale e di proteggere la loro privacy, non possono trascurare del tutto i loro doveri nei confronti della Corona e allo stesso tempo devono educare i figli in modo che siano preparati ad affrontare il ruolo che andranno a ricoprire.

Insomma, se William e Kate non vogliono che i loro tre bambini soffrano come hanno sofferto Carlo per la sua infanzia solitaria e senza madre e Harry per essere stato sbattuto continuamente in prima pagina soprattutto dopo la morte di Diana, allo stesso tempo devono tener conto che George, Charlotte e Louis sono personaggi pubblici e che avranno un ruolo chiave per il futuro della Gran Bretagna.

Così, fin da piccolissimi li abbiamo visti partecipare a eventi pubblici, anche lunghi e noiosi per dei bimbi piccoli. E più crescono, più sono presenti a tali cerimonie. Anche se Kate ha messo il veto che i suoi figli quest’anno non li vedremo più di quattro volte.

In ogni caso, quando George aveva un anno, nel 2014, partì con mamma e papà per un viaggio di Stato in Australia e Nuova Zelanda e li ha spesso accompagnati anche a visite e incontri.

Così, Charlotte, nel 2016, a un anno è andata in Canada. Sapeva camminare a stento e celebre fu il suo pianto appena scesa dall’aereo perché era stanca.

Esperienze che rimarranno sempre impresse ai suoi figli. Infatti, Kate ha raccontato durante la parata di San Patrizio: “George trova affascinante essere stato in Australia e Nuova Zelanda“. E ha proseguito: “Mi piacerebbe tornarci con loro ora. Si tratta di trovare il tempo per farlo. Ma mi piace viaggiare, sì, è un lungo volo. Amo il Medio Oriente perché mi è familiare [per] la mia infanzia. Ci sono così tante opportunità di viaggiare ora, penso che sia fantastico farlo.”

Ma nonostante la propensione a viaggiare, il figlio più piccolo di William e Kate, Louis, non ha mai avuto il privilegio di fare un tour di Stato coi genitori. Forse tre figli sono troppi da gestire durante una visita ufficiale all’estero, poi c’è stata la malattia della Principessa. Così, all’età di sette anni il piccolo Louis non ha ancora fatto questa esperienza. Anche se è andato recentemente ai Caraibi con la famiglia, ma si trattava di una vacanza.