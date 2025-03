Kate Middleton, il divieto imposto ai figli. “Non più di quattro volte”

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha imposto un limite preciso sulle apparizioni pubbliche dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Quest’anno con tutta probabilità li vedremo non più di quattro volte. E la prima sarà fra più di un mese.

Kate Middleton, al Commonwealth Day senza figli

Kate Middleton ha fatto un’apparizione sensazionale alla cerimonia del Commonwealth Day lunedì 10 marzo, dove si è presentata con un magnifico cappotto rosso di Catherine Walker.

Con lei c’era suo marito William, i due hanno dimostrato di essere una coppia innamorata, tanto che non smettevano di chiacchierare e di ridere malgrado la solennità del momento. Alla cerimonia nella Abbazia di Westminster hanno partecipato ovviamente anche Re Carlo, cui Kate ha fatto una riverenza degna di quel nome, e Camilla, oltre alla Principessa Anna e ai Duchi di Gloucester. Ma niente bambini, nemmeno il futuro erede al trono George che il prossimo luglio compie 12 anni.

Il protocollo non prevedeva la presenza dei nipoti del Re al Commonwealth Day, questo perché non era necessaria. Infatti, la cerimonia non riguardava strettamente la Famiglia Reale o la Monarchia britannica, ma tutti i Paesi facenti parte del Commonwealth e in questo senso, per il momento, i bambini sono dispesati dal parteciparvi.

Mentre, ad esempio, li abbiamo visti in altri eventi solenni, come l’incoronazione di Carlo e Camilla. In questo caso, però si trattava di una cerimonia strettamente connessa alla Famiglia Reale e dunque coinvolgeva direttamente anche loro. Tra l’altro, George ha avuto un ruolo attivo come paggio del Re.

I figli di William e Kate sono inoltre presenti al Trooping the Colour che il compleanno pubblico del Sovrano. Dunque, come detto, partecipano agli appuntamenti istituzionali quando il focus è sulla Famiglia Reale.

Kate Middleton, quando vedremo i suoi figli

Così, la prossima volta che rivedremo in pubblico George, Charlotte e Louis sarà probabilmente il giorno di Pasqua, quando William e Kate raggiungeranno Carlo e Camilla e gli altri parenti alla messa a Sandringham.

Poi dovrebbero comparire a giugno per il Trooping the Colour quando la Famiglia Reale si affaccia sul balcone di Buckingham Palace per assistere alla parata militare in onore del Re.

Probabilmente George e Charlotte, come è accaduto negli ultimi due anni, accompagneranno Kate per vedere un match di tennis a Wimbledon e infine li vedremo a dicembre, per il tradizionale concerto di Natale e per la messa del 25 mattina.

Kate Middleton, il divieto ferreo

Quindi in tutto dovrebbero essere quattro occasioni quasi certe in cui vedremo comparire George, Charlotte e Louis. Resta l’incognita del primo giorno di scuola a settembre del maggiore dei figli di William e Kate. Infatti, inizierà la scuola secondaria al Marlborough College e non è escluso che i Principi del Galles decidano di condividere pubblicamente questo momento.

Gli esperti in questioni reali ritengono che per il 2025 William e Kate abbiano deciso di ridurre le apparizione dei bambini per preservare la loro privacy e soprattutto per far vivere loro un’infanzia più normale e concreta possibile.