Kate Middleton, le parole sussurrate che fanno arrossire William

Tra Kate Middleton e William qualcosa è cambiato e lo hanno dimostrato durante la cerimonia del Commonwealth Day, quando sono bastate poche parole sussurrate dalla Principessa all’orecchio di suo marito per farlo arrossire.

Kate Middleton e William, la loro relazione è cambiata

Kate Middleton ha partecipato alla cerimonia del Commonwealth Day, incantando tutti con il cappotto rosso di Catherine Walker. La Principessa del Galles è stata impeccabile e ha seguito alla lettera il protocollo senza baciare Re Carlo ma facendogli una perfetta riverenza.

Malgrado ciò, Kate ha adottato un atteggiamento più libero e spontaneo nei confronti di suo marito William che d’altro canto ha risposto seguendo la stessa linea, dimostrando che qualcosa è cambiato nella loro relazione. Tale mutamento è dovuto principalmente al cancro di Kate che ha rappresentato uno svolta nell’esistenza di entrambi.

Adesso in pubblico non eseguono più all’unisono il cerimoniale ma esprimono molto più liberamente le loro personalità e questo lo mostrano quando in pubblico si lasciano andare a piccoli gesti di affetto.

Questo è stato particolarmente evidente durante la cerimonia del Commonwealth Day, uno degli eventi più solenni dell’anno. William e Kate sono entrati nell’Abbazia di Westminster quasi fianco a fianco, sebbene Lady Middleton si tenesse un pelo indietro rispetto al marito. I due però non hanno smesso di parlare tra loro e sorridersi mentre percorrevano la navata dietro Carlo e Camilla, segno di grande confidenza e armonia tra loro.

Kate Middleton fa sorridere William

I due si sono permessi addirittura di ridere mentre prendevano posto e sulle guance di William è comparso un certo rossore mentre Kate continuava a parlargli. L’esperta di linguaggio del corpo, Judith James, ha affermato che il rossore del Principe del Galles era segno “della cotta che ha per la moglie”.

E ha spiegato che “William e Kate hanno compiuto una transizione del linguaggio del corpo, da comportamenti all’unisono a comportamenti speculari“. Il loro movimento è risultato molto più libero durante l’evento formale, rivelando il loro amore reciproco.

“Da quando Kate si è ammalata sono diventati molto più tattili nelle loro relazioni in pubblico, sfruttano ogni opportunità per toccarsi, per scambiarsi sguardi e piccoli abbracci che servono a muoversi insieme”.

Kate Middleton, la svolta nel comportamento con William

Ma al Commonwealth Day, la James sottolinea, come sia scattato qualcosa tra William e Kate. “Si sono comportati in modo regale e impeccabile, ma liberamente. Si sono mossi separatamente, in un’unità sincronizzata e speculare. Questo si è dimostrato un approccio più rilassato che non ha avuto bisogno di segnali e codici per sincronizzarsi”.

Poi l’esperta ha analizzato nel dettaglio i movimenti della coppia. “William e Kate sono entrati insieme ma lui ha evitato di toccare la moglie, come se lei avesse bisogno di un sostegno o di incoraggiamento. Il suo sorriso radioso suggeriva che fosse molto orgoglioso di lei“.

Quando poi si sono seduti, “il busto inclinato di William verso Kate, il suo sorriso aperto con i denti superiori che spuntavano dalle labbra erano una risposta al sorriso giocoso della Principessa suggeriscono che ci sia ancora una cotta tra loro“.