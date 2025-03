Kate Middleton, riverenza e bacio negato a Re Carlo al Commonwealth Day

Kate Middleton al Commonwealth Day si sprofonda in una riverenza perfetta ma non bacia Re Carlo sulla guancia come fa William

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton ha partecipato alla cerimonia del Commonwealth Day alla Abbazia di Westminster dove è arrivata insieme a William, poco prima di Re Carlo e della Regina Camilla. In molti hanno notato che il Principe del Galles ha salutato con un bacio il padre, ma la Principessa non lo ha fatto, limitandosi a un gesto col capo e a una riverenza.

Kate Middleton incanta in rosso alla cerimonia del Commonwealth Day

Kate Middleton ha presenziato al Commonwealth Day dopo un anno di assenza a causa del cancro. La sua partecipazione alla cerimonia nell’Abbazia di Westminster ha incantato tutti. La Principessa del Galles si è infatti presentata con il cappotto-rosso decorato da un enorme fiocco trasversale di Catherine Walker, che aveva già indossato per il concerto di Natale del 2022 e nel novembre 2023 per accogliere il Presidente della Corea del Sud, anche se in quella occasione aveva il modello a cappa.

L’outfit di Kate era in perfetto contrasto con la mise della Regina Camilla che invece ha optato per il rosa con l’abito della sua stilista preferita Fiona Clare e un cappello rosa di Philip Treacy.

Kate Middleton, il bacio negato a Carlo

La cerimonia si è svolta seguendo rigorosamente il protocollo. All’Abbazia di Westminster sono arrivati i 2000 invitati e alcuni membri della Famiglia Reale, come la Principessa Anna e il Duca e la Duchessa di Gloucester. A seguire si sono presentati Kate e William. A chiudere il corteo sono stati Re Carlo e la Regina Camilla.

Prima di accomodarsi al loro posto, William ha salutato suo padre Carlo con un bacio sulla guancia. Ma Kate non lo ha fatto. Nuora e suocero si sono scambiati un cordiale gesto di saluto con il capo. Perché la Principessa del Galles ha negato il bacio al Re, sebbene in altre occasioni si sono baciati sulla guancia in pubblico?

Non si tratta di scortesia o tensioni all’interno del Palazzo, semplicemente Kate si è attenuta al cerimoniale. Essendo l’evento solenne e formale, alla Principessa del Galles non è concessa una tale confidenza nei confronti del Sovrano. Dunque, il rapporto tra Kate e Carlo è solido e pieno di affetto, come più volte i diretti interessati hanno sottolineato.

Kate Middleton, la riverenza perfetta

Fonte: PA Media

In compenso, Lady Middleton ha dimostrato ancora una volta di essere insuperabile nel fare la riverenza. All’arrivo delle Loro Maestà la Principessa si è sprofondata in un inchino, incrociando una gamba dietro l’altra e arrivando quasi a terra. Il tutto eseguito con i tacchi sottili e da 12 centimetri e probabilmente su un pavimento piuttosto scivoloso.

Kate è famosa per le sue riverenze eseguite alla perfezione e che fa sempre ogni volta che la circostanza lo richiede e anche quando passano inosservate dal Re, come accadde in occasione della visita a Londra dello sceicco del Qatar.