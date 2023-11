Kate Middleton, magnifica in rosso: gonna corta e tacchi a spillo

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton indossa un look rosso fuoco per accogliere il presidente sudcoreano a Buckingham Palace e lascia letteralmente senza fiato. Complice anche la gonna insolitamente corta che svela le gambe della Principessa del Galles mentre sale le scale o scende dall’auto. Persino William trova sua moglie irresistibile e osa addirittura abbracciarla mentre entrano a Palazzo. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton e William accolgono a Londra il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol e la First Lady Kim Keon Hee. Per la rara occasione, la Principessa del Galles ha voluto mostrare tutta la sua raffinatezza, dando al suo look un tocco di regalità. Infatti, ha scelto un outfit rosso fuoco, un colore che usa raramente e solo negli eventi più rappresentativi, come i banchetti di Stato. Ad eccezione del mese di dicembre durante il quale ama vestirsi di rosso per celebrare il Natale.

Fonte: IPA

Kate Middleton, il cappotto-mantello di Catherine Walker

Tra l’avvicinarsi del clima natalizio e l’eccezionalità dell’incontro, la scelta di Kate non poteva che ricadere su un sontuoso, quanto seducente, look total red. Lady Middleton ha accolto il presidente sudcoreano indossando una cappa con grande fiocco annodato lateralmente all’altezza del collo, firmato Catherine Walker, la stilista inglese tra le sue preferite quando si tratta di abiti formali.

Fonte: IPA

Kate Middleton, minigonna e tacchi a spillo

Sotto il mantello, la Principessa ha optato per un abito rosso, con una gonna insolitamente corta per i suoi standard. Infatti, quando la Kate scende dall’auto, per quanto lo faccia nel modo più aggraziato possibile, l’orlo si alza scoprendo le gambe fin sopra il ginocchio. La stessa cosa accade quando sale le scale, inevitabilmente la stoffa troppo corta non riesce a evitare di mostrare più di quanto sia consono. Ma la classe di Lady Middleton è ineccepibile e comunque la Principessa indossa i collant color carne che lei ha contribuito a sdoganare come accessorio di tendenza.

Fonte: Getty Images

Inoltre, la sua eleganza è completata da una clutch rossa e dalle décolleté in suede rosse con tacco 12, sottilissimo, di Gianvito Rossi, il brand italiano di calzature che preferisce e di cui possiede svariati modelli e di tutti i colori.

Infine, altro dettaglio non trascurabile del suo look è il cappello, immancabile visto l’impegno formale. Kate va sul sicuro e si affida a un copricapo a tesa larga di Jane Taylor che indossa a tre quarti, con un piccolo fiocco.

Unico punto di colore diverso dal rosso è rappresentato dagli orecchini, e dall’anello di fidanzamento. Infatti, Kate indossa ancora una volta quelli di Diana con diamanti e zaffiri blu.

William ammaliato da Kate Middleton

Lady Middleton è semplicemente magnifica e anche suo marito William sembra completamente rapito da lei. Continua a guardarla, anche mentre è schierato con Carlo e Camilla per accogliere il presidente sudcoreano. Ma è all’interno di Buckingham Palace che si lascia andare a un gesto di grande confidenza, di solito vietato da un codice di comportamento non scritto, ma molto caldeggiato dalla compianta Regina Elisabetta.

William infatti invita sua moglie ad entrare nella sala del ricevimento, cingendole le spalle con un braccio. Un atteggiamento molto intimo e un segno di chiaro affetto e armonia che è raro vedere tra i Principi del Galles, sempre molto ritrosi nel mostrare i loro sentimenti, come insegnava Sua Maestà, Elisabetta II.

Fonte: Getty Images

Infine, un altro dettaglio è degno di nota. Quando Kate arriva a Palazzo si toglie il cappello, ovviamente non in pubblico, e scioglie i lunghissimi capelli, prima raccolti in un elaborato chignon laterale.