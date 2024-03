Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton si è mostrata in pubblico per la prima volta da quando è stata operata all’addome. Lei e William hanno fatto shopping nel weekend in un negozio vicino al loro Adelaide Cottage. Finalmente è stato diffuso il video, però in molti sono convinti che non si tratti della Principessa del Galles ma di una sosia.

Kate Middleton, il video della prima uscita pubblica

Dopo la crisi suscitata dalla foto manipolata in occasione della Festa della mamma inglese, Kensington Palace ha permesso a Kate Middleton di mostrarsi in pubblico per calmare le acque e per confutare le più fantasiose teorie complottiste sulle sue condizioni di salute. Così, alcuni media britannici e americani hanno riportato la testimonianza di alcune persone che avrebbero visto la Principessa del Galles e William nel Windsor Farm Shop, vicino a casa loro, mentre facevano shopping sabato, all’ora di pranzo. E hanno dichiarato che “Kate stava bene ed era rilassata“.

Dopo le parole si è passati alle immagini. Così, TMZ l’indomani della pubblicazione della notizia sull’uscita di Lady Middleton, ha diffuso il video del suo shopping di sabato scorso.

Nelle immagini si vede una sorridente Kate che indossa un look casual: leggings neri, scarpe da ginnastica Adidas Ultra Boost 20 e una felpa con cappuccio Icon Rugby England da uomo in nero e arancione. La Principessa appare particolarmente serena, in effetti fin troppo per una persona che va a fare la spesa, sorride e scambia qualche battuta con William, anche lui tranquillo e rilassato.

“Non è Kate Middleton”: i dubbi

Ma molti, guardando quel video, hanno sollevato dubbi sull’identità della donna ripresa in quella clip. Sui social sono davvero tanti i commenti di chi non crede si tratti di Kate, ma piuttosto di una sua sosia. E così si è scatenata una caccia al dettaglio.

L’altezza non corrisponde

C’è chi ha sottolineato che la Principessa è più bassa rispetto alla persona che compare in quelle immagini. Ma di fatto non viene fornita alcuna misura precisa e il paragone con le foto ufficiali di Kate è spannometrico visto che William e la moglie non sono nella stessa posizione precisa nei due scatti messi a confronto. Tra i commenti comparsi sui social leggiamo: “Quella non è Kate. Non ha la stessa altezza e non cammina così”.

Le orecchie hanno forme diverse

Altri invece hanno studiato la forma delle orecchie di Lady Middleton, arrivando a dire che quelle della Principessa sono più arrotondate di quella della sua presunta sosia.

Il confronto con la foto in auto

Altri ancora hanno considerato la magrezza della donna che compare con William nel video di sabato. Se confrontata con la foto paparazzata scattata a inizio marzo, la cosiddetta sosia è troppo magra rispetto a Kate che invece è apparsa piuttosto gonfia nell’immagine che la ritraeva in auto con la madre. Un utente scrive: “Anche se pensi che sia lei (cosa che non è) non è al 1000% la stessa donna delle foto dell’auto”.

Fonte: Ufficio Stampa Chi

Manca la scorta

“Se sono loro, dov’è la sicurezza che li circonda sempre?“, osserva un lettore. Ma, si potrebbe dire, che la domanda è mal posta. Infatti, se il Palazzo avesse davvero architettato una messa in scena, si sarebbe dimenticato di un dettaglio così evidente? E poi non è nemmeno vero che i Principi del Galles circolino sempre senza scorta. Infatti, in passato Kate è stata fotografata nel Norfolk da sola al supermercato, un’altra volta con Louis per le strade di Londra e non aveva alcuna scorta o per lo meno non era visibile dalle foto che le erano state fatte.

C’è anche chi ironizza sulla generale isteria che circonda la salute di Kate e scrive: “Stevie Wonder mi ha appena chiamato e ha detto che NON è Kate 😂”; “Wow all’inizio era dov’è Kate, ora vedono Kate e dicono che non è lei, la gente crede a qualunque cosa gli convenga 🤷‍♀️”.