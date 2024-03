William è tornato dall'amante, Rose Hanbury ma Kate Middleton non è per niente sconvolta. "Non dico che non lo ami ma il loro è un altro mondo"

Kate Middleton sta vivendo un vero e proprio incubo. Certo lei è abituata a stare sotto i riflettori, ma quando le speculazioni sulla sua salute e sul suo matrimonio raggiungono certi livelli è difficile reggere. E tutti concordano che il Palazzo questa volta abbia gestito la situazione in modo a dir poco disastroso.

Kate Middleton, il disastro del Palazzo

L’ennesimo errore è stato permettere a Kate Middleton di mostrarsi in un luogo pubblico, precisamente in un negozio vicino a Windsor a fare shopping, dove è stata vista “stare bene”. Questo episodio non farà che aumentare le lamentele di chi grida a gran voce una foto autentica della Principessa del Galles o una dichiarazione ufficiale sulle sue condizioni di salute.

La situazione sta precipitando letteralmente, tanto che ormai è quasi certo che Kate dovrà intervenire personalmente per raccontare quello che le è accaduto, anziché affidarsi a un più diplomatico comunicato del Palazzo come avviene sempre per ogni accadimento che riguarda i membri della Famiglia Reale.

Quasi certamente Kate farà il suo discorso il giorno di Pasqua, quando dovrebbe partecipare alla messa, arrivando a piedi in chiesa con William, i bambini e il resto della Corte. La Principessa del Galles avrebbe fatto volentieri a meno di parlare dei suoi problemi di salute al mondo intero, ma in conseguenza della catastrofe scatenata dal Palazzo un suo intervento si è reso necessario.

Poi la sua agenda di lavoro dovrebbe riprendere dal 17 aprile, quando i tre bambini, George, Charlotte e Louis, tornerà a scuola dopo le vacanze pasquali.

Kate Middleton, la verità sul divorzio da William

Ma i pettegolezzi che ruotano attorno a Kate non riguardano solo la sua salute, ma anche il suo rapporto con William, dato che i rumors sul ritorno di fiamma tra il Principe del Galles e la presunta amante Rose Hanbury si fanno sempre più insistenti.

Dal tradimento al divorzio è un attimo e così dopo che William e Rose avrebbero ripreso la loro relazione, Kate avrebbe già minacciato il divorzio. Ma la verità sarebbe un’altra. Stando infatti al corrispondente reale Bertrand Deckers la reazione della Principessa del Galles è stata molto pragmatica.

“Sembra che il Palazzo abbia chiamato il Sun per chiedere di mettere a tacere le voci”, ma ha proseguito l’esperto, “anche se la storia tra William e Rose fosse vera, Kate non se l’è presa più di tanto“. Deckers ha spiegato: “Non dico che non ami William, ma il loro è un mondo diverso da quello tradizionale. Tutti i principi del Galles hanno avuto un’amante. Penso che se l’ha fatto, in qualche modo deve avergli fatto comodo”.