Kate Middleton, ultime notizie. “La scoperta della gravidanza l’ha distrutta”

Kate Middleton ha scoperto della figlia che Rose Hanbury avrebbe concepito con William. Una notizia che l’avrebbe profondamente scossa, gettandola in uno stato di vera e propria prostrazione. Insomma, non si placano le teorie complottiste sulle condizioni di salute della Principessa del Galles e ogni giorno che passa si fanno sempre più agghiaccianti.

Kate Middleton sbeffeggiata anche dal Re Willem-Alexander

Kate Middleton è al centro di un vero e proprio ciclone mediatico da quando è stata operata lo scorso 16 gennaio. E più il tempo passa, più l’attenzione si è spostata dalla salute della Principessa alle cospirazioni che ruotano attorno a lei e a William. Anche un semplice ritocco a una foto innocente ha scatenato una vera e propria gogna mediatica che rischia di minare la stabilità della stessa Monarchia.

Persino il Re dei Paesi Bassi, Willem-Alexander si è permesso di fare una battuta al vetriolo sulla povera Kate. Il Sovrano infatti durante un evento ufficiale, rispondendo a un bambino che parlava di un video della Famiglia Reale su X, ha detto: “Almeno non è photoshoppata“, in riferimento ovviamente al noto caso del ritratto di Lady Middleton coi figli per la Festa della Mamma che è diventato il caso della settimana, non solo in Gran Bretagna.

Una battuta che è suonata piuttosto inopportuna da parte di un Re, qual è Willem-Alexander, dato che, se anche Kate ha sbagliato, merita comunque di essere rispettata, soprattutto dalle istituzioni. In ogni caso, ci sono state molte manifestazioni di solidarietà e appelli ad abbassare i toni nei confronti della Principessa.

Kate Middleton esaurita dopo la notizia della gravidanza

Richieste che però sono state ascoltate da pochi, dato che non si placano le teorie complottiste nei suoi confronti. Ultimamente va per la maggiore l’indiscrezione secondo la quale William avrebbe ricominciato a frequentare Rose Hanbury, un tempo sua (presunta) amante. Il nome della Marchesa di Cholmondeley spunta ciclicamente dal 2019, quando per la prima volta spuntarono i rumors dell’infedeltà del Principe.

Ma adesso la trama si infittisce. Infatti, stando alle malelingue, William avrebbe concepito una figlia con Rose e quando Kate scoprì la gravidanza della Marchesa, ne restò scioccata. La situazione sarebbe precipitata a fine dello scorso anno, quando i presunti disturbi alimentari causati anche dal tradimento del marito, hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Il gossip sulla figlia illegittima di William non è nuovo, circolava già molto prima della malattia di Kate. Ovviamente si tratta di un bieco pettegolezzo, anche perché Rose ha un’unica figlia, Iris, nata nel 2016, quindi ben prima che iniziasse il cosiddetto flirt con Will.

Malgrado tutte queste voci incredibili che irriterebbero chiunque e che probabilmente hanno spinto Kate ad agire irrazionalmente modificando la famosa foto, William cerca di svolgere i suoi doveri istituzionali nella più completa normalità. Ma anche su questo piano trova ostacoli da superare, come l’intervento di Harry per l’evento di Diana che è sembrato un vero e proprio dispetto.