Kate Middleton di nuovo tradita, William è tornato dall’amante Rose Hanbury

William avrebbe ripreso a frequentare la sua amante, Rose Hanbury, per questo Kate Middleton è sparita e non indossa l'anello nella foto ritoccata

William ha riallacciato la relazione con la sua ex amante, Rose Hanbury, per questo Kate Middleton è sparita dalle scende per così tanto tempo. E la foto nell’auto col marito dove nemmeno si guardano in faccia ne sarebbe la prova.

William torna dall’amante, Rose Hanbury

Dopo il ricovero di Kate Middleton e la lunga convalescenza non ancora terminata, sono tornate insistenti le voci sulla presunta relazione tra William e Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley e fino a qualche anno fa una delle migliori amiche della Principessa del Galles.

La storia sembra talmente plausibile che perfino il noto comico e conduttore Stephen Colbert ne ha parlato al The Late Show dove ha esordito: “Il Regno è in subbuglio per l’apparente scomparsa di Kate Middleton. Bene, ora, gli investigatori di Internet stanno ipotizzando che l’assenza di Kate potrebbe essere collegata al fatto che suo marito e futuro Re d’Inghilterra, William, abbiano una relazione”.

Poi il comico ha fatto il nome della presunta amante: “Quindi, penso che sappiamo tutti chi sia la presunta altra donna. Ditelo con me – la Marchesa di Cholmondeley – che bel nome”, ironizzando sulla pronuncia. E ha proseguito sempre in tono da presa in giro: “Ora ci sono voci su una relazione tra William e la Marching Band of Chicanery dal 2019”.

Colbert ha riportato anche i rumors dell’epoca. Pare che Kate fosse al corrente di questo flirt e abbia voluto affrontare subito il marito: “Secondo i tabloid dell’epoca, quando Kate presumibilmente lo affrontò a riguardo, lui si mise a ridere dicendo che non c’era niente di vero. Sempre una bella risposta quando tua moglie ti accusa di tradimento”.

Fonte: IPA

Il comico ha spiegato che la Hanbury era una vecchia amica di Will e Kate. In effetti era la loro vicina di casa nel Norfolk e si incontravano spesso ai party organizzati nella zona. Anche il marito di Rose, David Rocksavage, Marchese di Cholmondeley, è strettamente legato alla Famiglia Reale. Oltre a essere un amico del Principe del Galles, sebbene abbia diversi anni più di lui, è stato nominato lo scorso maggio assistente di Carlo e uno dei suoi figli ha fatto da paggio al Re durante l’incoronazione, proprio insieme a George, il figlio maggiore di William e Kate.

Il tradimento dietro la lunga convalescenza di Kate Middleton

Tutti danno per scontato che tra Will e Rose si sia riaccesa la scintilla dalla scorsa primavera, quando si vociferava che i due avessero avuto persino una figlia. Ancor più ora che Kate è fuori dai giochi si pensa che effettivamente la sua prolungata convalescenza sia causata anche dal tradimento, per ora presunto, del marito con la Marchesa. “Le voci sulla relazione del principe William con Rose Hanbury sono ai massimi storici durante il recupero di Kate Middleton”.

Fonte: Getty Images

Anche il fatto che nella foto per la festa della mamma, appositamente Kate compaia senza anello di fidanzamento può indicare che tra lei e William davvero qualcosa si è rotto. È più plausibile che il Principe abbia un’amante, piuttosto che sia un violento e abbia picchiato la moglie.